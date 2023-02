Številke, ki lahko skrbijo Jana Oblaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhunec 23. kroga španskega prvenstva je madridski derbi med Realom in Atleticom. Beli baletniki za vodilno Barcelono zaostajajo osem, Simeonejeva četa pa kar 18 točk. Katalonci, ki so v četrtek na Old Traffordu izpadli iz Evrope, se v nedeljo odpravljajo v Almerio. Tretjeuvrščeni Real Sociedad v soboto gostuje pri Valencii, ki ji gre v tej sezoni tako slabo, da je boljša le od Elcheja.

Thibaut Courtois v tej sezoni z Realom brani španski in evropski naslov. Foto: Reuters V soboto se bosta na stadionu Santiago Bernabeu spopadla madridska velikana Real in Atletico. To bo že 232. "El Derbi Madrileno", hkrati pa njuna tretja medsebojna tekma v tej sezoni. Na uvodnih dveh v tej sezoni je bil uspešnejši Real. Zmagal je v prvenstvu, na Wandi Metropolitano, kjer je bil Vinicius Jr. deležen rasističnih zbadljivk, je bil boljši z 2:1, uspešnejši je bil tudi v četrtfinalu pokala (3:1 po podaljšku).

Jan Oblak se bo pomeril s stanovskim kolegom Thibautem Courtoisem. Tega je leta 2014 nasledil med vratnicama Los Colchoneros, nato pa se z njim pomeril na 12 tekmah. Na večini je Belgijec branil za Real, na nekaterih pa tudi za Chelsea. Statistika je porazna za Škofjeločana, saj kapetan slovenske reprezentance še čaka na prvo zmago nad Courtoisem. Oblak je štirikrat remiziral, osemkrat pa izgubil. Podobno je na tekmah la lige, kjer je na osmih dvobojih zbral le tri remije, petkrat pa ostal praznih rok. Oblak in Courtois sta sicer zaznamovala zadnje desetletje la lige, saj sta osvojila kar osem od mogočih deset priznanj zamora. Z zelo dobrim odstotkom se lahko pohvalita tudi v tej sezoni, saj Courtois na tekmo prejema 0,88, Oblak pa 0,75 zadetka.

Real je izrazito uspešnejši na madridskih derbijih. Na zadnjih 14 tekmah je proti Atleticu izgubil le enkrat. Foto: Reuters

Španski mediji napovedujejo, da bo odločilen spopad med Viniciusom Jr. in Antoinom Griezmannom. Brazilec je v izjemni formi, v torek je v Liverpoolu z dvema zadetkoma Real popeljal do preobrata (z 2:0 na 2:5), Francoza pa španski mediji opisujejo kot najbolj nevarnega posameznik v vrstah Atletica. Čeprav je odigral le 72 odstotkov mogoče minutaže, je sodeloval pri 45 odstotkih vseh zadetkov rdeče-belih. Podpisal se je pod sedem golov in sedem asistenc.

