Real slavil po preobratu, Barca izgubila v 99. minuti

Real Madrid je po zmagah nad Villarealom, Alavesom, Mallorco in Almerio peto zaporedno zmago dosegel na Kanarskih otokih. Las Palmas je sicer povedel, a je v 65. minuti za izenačenje zabil Vinicius Junior, za zmago pa v 84. Aurelien Tchouameni.

Za peto zaporedno zmago bo igrala tudi Valencia, ki odhaja v Madrid k Janu Oblaku in njegovemu Atleticu.

Nekaj lažje delo kot Real bi morala v tem 22. krogu španskega prvenstva imeti Girona (s tekmo več je imel točko prednosti pred belim baletom), ki v nedeljo gostuje v Vigu pri Celti. Ta je šele 16. in je zmagala samo na treh tekmah.

Barcelona, ki je januarja ostala brez naslova v španskem superpokalu in izpadla v četrtfinalu pokala proti Bilbau, je znova razočarala zveste navijače. Za goste sta prva dva zadetka dosegla Gerard Moreno (41.) in Ilias Akhomach (54.), Barcelona je sicer v dobrih desetih minutah naredila popoln preobrat - Ilkay Gundogan (60.), Pedri (68.), Eric Bailly (avtogol, 71.), a nato povsem popustila in prejela še tri zadetke - Goncalo Guedes (84.), Alexander Soerloth (99.), Jose Luis Morales (101.).

