Barca po sedmo zaporedno zmago, težko delo za Atletico

Barcelona ima po 21 tekmah 18 zmag in 56 točk. Sledi ji Real Madrid, ki je zmagal petnajstkrat (48 točk). Ta v 22. krogu igra z Osasuno, ki je na osmem mestu. Od trojice največjih klubov španske lige najtežje delo čaka Atletico Madrid, ki igra z Athleticom iz Bilbaa. Loči ju le šest točk. Jan Oblak in soigralci so jeseni baskovsko ekipo premagali z 1:0. Prva polovica sezona za Atletico ni bila najboljša, zdaj pa so v vseh tekmovanjih brez poraza od osmega januarja, ko jih je z 1:0 premagala Barcelona.

Špansko prvenstvo, 22. krog:

Petek, 17. februar:

Sobota, 18. februar:

Nedelja, 19. februar:

Ponedeljek, 20. februar: