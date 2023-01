V živo: Atletico opravil posel v pol ure, nocoj igrata Barca in Real

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši španski nogometni klubi igrajo dvoboje 18. kroga la lige. Mallorca je v uvodnem dejanju z 1:0 premagala Celto. Jan Oblak in njegov Atletico sta v soboto s 3:0 porazila Valladolid ter tako v prvenstvu zmagala prvič v letu 2023. Vodilna Barcelono prav zdaj brez kaznovanega Roberta Lewandowskega igra z Getafejem, branilec naslova Real Madrid pa zvečer gostuje v Bilbau.

V nedeljo je svečano na Camp Nouu, saj bo Barcelona navijačem predstavila superpokalno lovoriko, ki jo je osvojila prejšnjo nedeljo v Riadu, ko je nadigrala bele baletnike (3:1). To je prva lovorika, ki jo je kot trener Barcelone osvojil Xavi. Če bo zadržal prednost pred največjim tekmecem še v prvenstvu, bi lahko v tej sezoni prvič kot trener postal še španski prvak. Real čaka zahtevno gostovanje v Bilbau.

Atletico v prve pol ure priigral prvo zmago v 2023

Memphis Depay je komaj dobro prišel v Madrid, pa je že debitiral za Atletico. Foto: Reuters

Atletico Madrid je dosegel prvo ligaško zmago v letu 2023. Nalogo je opravil že v prve pol ure tekme, ko so zadeli Alvaro Morata, Antoine Griezmann in Mario Hermoso. Za Atletico je to šele druga zmaga na zadnjih sedmih nastopih v ligi.

Čeprav je imel Valladolid nekaj več žogo v svoji posesti, pa Jan Oblak v vratih Atletica ni imel veliko dela. Proti njemu so streljali samo enkrat. Škofjeločan je nepremagan ostal šestič v sezoni. Atletico je imel medtem sedem strelov v okvir vrat. V 66. minuti je imel lepo priložnost za gol še Angel Correa, a se izid ni več spremenil. Atletico je zmagal s 3:0, kar je sicer njegova šele deveta zmaga na 18 tekmah.

Petnajst minut pred koncem tekme je trener Diego Simeone v igro poslal še Memphisa Depaya, ki je ta teden k njim prestopil iz Barcelone.

