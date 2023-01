V živo: Oblak brani za prvo ligaško zmago v 2023

Najboljši španski nogometni klubi igrajo dvoboje 18. kroga la lige. Mallorca je v uvodnem dejanju z 1:0 premagala Celto. Jan Oblak in njegov Atletico v soboto ob 18.30 igra z Valladolidom in v prvenstvu skušal zmagati prvič v letu 2023. V nedeljo vodilno Barcelono brez kaznovanega Roberta Lewandowskega čaka spopad z Getafejem, branilec naslova Real Madrid pa odhaja na zahtevno gostovanje v Bilbao.

Izbranci Diega Simeoneja leta 2023 še niso vpisali prvenstvene zmage. Proti Barceloni so v Madridu izgubili z 0:1, prejšnji konec tedna pa so remizirali z Almerio. Bolje jim gre v pokalu, kjer so se uvrstili med najboljših osem in letos preskočili dve oviri. Bo Jan Oblak tako v soboto pozdravil prvo letošnjo prvenstveno zmago? Atletico potrebuje točke, če se želi približati štiri najboljšim mestom, ki ponujajo vstopnico za ligo prvakov.

V nedeljo bo svečano na Camp Nouu, saj bo Barcelona navijačem predstavila superpokalno lovoriko, ki jo je osvojila prejšnjo nedeljo v Riadu, ko je nadigrala bele baletnike (3:1). To je prva lovorika, ki jo je kot trener Barcelone osvojil Xavi. Če bo zadržal prednost pred največjim tekmecem še v prvenstvu, bi lahko v tej sezoni prvič kot trener postal še španski prvak. Real čaka zahtevno gostovanje v Bilbau.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 20. januar:

Sobota, 21. januar:

Nedelja, 22. januar:

Ponedeljek, 23. januar: