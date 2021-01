Oblakovi po drami v zaključku do zmage in prvega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši madridskega Atletica so v 17. krogu španskega prvenstva po pravi drami v zadnjih minutah obračuna, na katerem so od 63. minute igrali z igralcem več, z 2:1 strli Alaves in prevzeli vodstvo na lestvici. Pred drugim Realom Madridom imajo dve točki prednosti. Na prvi tekmi dneva je Athletic Bilbao z 1:0 premagal Elche, po zmagi pa odpustil trenerja Gaizka Garitano. Barcelona bo zvečer gostovala pri Huesci, Real Sociedad gosti Osasuno.