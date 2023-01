Presenečenje v Villarrealu, kjer se je opekel zvezdniški Real Madrid

Vrhunec 16. kroga španskega prvenstva predstavlja nedeljski večerni spopad med vodilno Barcelono in madridskim Atleticom, katerega trener Diego Simeone je proti Kataloncem dobil le 16 odstotkov vseh tekem! Jana Oblaka, ki je v soboto dopolnil okroglih 30 let, čaka na Camp Nouu ogromno dela. Barcelona vstopa v derbi s prvega mesta, saj je drugouvrščeni madridski Real v soboto ostal praznih rok na gostovanju pri Villarrealu (1:2) in s tem zapravil priložnost, da bi se povzpel na vrh.

Madridski Real ne more biti zadovoljen z vstopom v leto 2023. V pokalu je težje od pričakovanega strl odpor četrtoligaša Cacereno (1:0). Na tisti tekmi je trener Carlo Ancelotti spočil kar nekaj prvokategornikov. Ko pa se je z njimi podal v boj za prvenstvene točke na gostovanje pri Villarrealu, je doživel udarec.

Beli baletniki so izgubili (1:2) in zapravili priložnost, da bi na prvem mestu prehiteli Barcelono. Prvič po SP v Katarju je zaigral Luka Modrić. To je drugi poraz Reala v tej sezoni, rumena podmornica, za katero sta v polno zadela Yeremi Pino in Gerard Moreno (z bele točke), pa se je povzpela na peto mesto. Edini zadetek za Real je prispeval Karim Benzema, ki je izkoristil najstrožjo kazen. Villarreal je sicer premagal bele baletnike prvič po sedmih letih.

Slavljenca Oblaka čaka v nedeljo zvečer veliko dela

Barcelona je v prejšnjem krogu osvojila le točko (1:1 z Espanyolom) in tako jo je na vrhu la lige ujel Real Madrid. Oboji imajo po 38 točk. Atletico Madrid ima na četrtem mestu 27 točk in je prejšnji konec tedna vendarle zmagal. Pred tem je namreč imel v ligi tri tekme brez zmage. A Elche so z 2:0 premagali s kar nekaj muke.

Barcelona ima drugi najboljši napad v la ligi, tako da bi lahko Jana Oblaka čakalo ogromno dela. Škofjeločan je v soboto dopolnil 30 let. Foto: Reuters

V prejšnji sezoni sta si Atletico in Barcelona razdelila točke. V Kataloniji so domači zmagali s 4:2, v Madridu pa Atletico z 2:0. Barcelona je sicer trn v peti za trenerja Atletica Diega Simeoneja. V vseh tekmovanjih se je z njo pomeril 32-krat, a zmagal samo petkrat. Proti njej ima torej le 16 odstotkov zmag, kar je najmanj proti katerikoli ekipi, s katero je odigral vsaj pet tekem.

V petek zvečer je Cadiz presenetil Valencio (1:0). Za ekipo iz Andaluzije šele tretja zmaga sezone.

Špansko prvenstvo, 16. krog:

Petek, 6. januar:

Sobota, 7. januar:

Nedelja, 8. januar:

Ponedeljek, 9. januar: