Atletico in Simeone proti ekipi, ki mu je največji trn v peti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V španskem prvenstvu se ta konec tedna igrajo tekme 16. kroga. Vrhunec bo nedeljska med Atletico Madridom in vodilno Barcelono. Proti njej je Diego Simeone dobil le 16 odstotkov vseh tekem!

Barcelona je v prejšnjem krogu osvojila le točko (1:1 z Espanyolom) in tako jo je na vrhu la lige ujel Real Madrid. Oboji imajo po 38 točk. Atletico Madrid ima na četrtem mestu 27 točk in je prejšnji konec tedna vendarle zmagal. Pred tem je namreč imel v ligi tri tekme brez zmage. A Elche so z 2:0 premagali s kar nekaj muke.

V prejšnji sezoni sta si Atletico in Barcelona razdelila točke. V Kataloniji so domači zmagali s 4:2, v Madridu pa Atletico z 2:0. Barcelona je sicer trn v peti za trenerja Atletica Diega Simeoneja. V vseh tekmovanjih se je z njo pomeril 32-krat, a zmagal samo petkrat. Proti njej ima torej le 16 odstotkov zmag, kar je najmanj proti katerikoli ekipi, s katero je odigral vsaj pet tekem.

Špansko prvenstvo, 16. krog:

Petek, 6. januar:

Sobota, 7. januar:

Nedelja, 8. januar:

Ponedeljek, 9. januar: