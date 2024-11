Nov udarec za Barcelono, visoka zmaga za Oblaka

Nogometaši Barcelone so v la ligi doživeli nov udarec. Na domači zelenici so nenadejano z 1:2 morali priznati premoč Las Palmasu in s tem vknjižili še tretjo ničlo v sezoni. Las Palmas, ki je zmagal četrtič v sezoni, je povedel v 49. minuti po golu Sandra Ramireza, v 61. minuti je nato na drugi strani izid poravnal Raphinha, a je šest minut pozneje na drugi strani v polno meril Fabio Silva in postavil končni izid tekme. Katalonci so si sicer priigrali precej več priložnosti, proti vratom tekmeca so sprožili kar 27 strelov.

Sta pa bila tako Barcelona kot Atletico Madrid uspešna med tednom v ligi prvakov. Atletico je s kar 6:0 nadigral Sparto iz Prage, Barcleona pa je s 3:0 opravila z Brestom. Nezadovoljni so bili po tekmi lige prvakov v taboru Reala iz Madrida, ki je z 0:2 klonil proti Liverpoolu. Beli balet, ki v la ligi lovi vodilno Barcelono, bo v tem krogu v nedeljo gostil Getafe. Po zadnji tekmi z angleškim velikanom se je na seznamu poškodovanih pri Realu znašel še Eduardo Camavinga. Na daljši bolniški odsotnosti so že tako ali tako Španec Dani Carvajal, Brazilec Eder Militao in Avstrijec David Alaba, krajše okrevanje pa poleg Camavinge čaka še njegovega rojaka Aureliena Tchouamenija ter Brazilca Viniciusa Juniorja in Rodryga.

Atletico Madrid je že v prvem polčasu Valladolidu zabil tri gole. Foto: Reuters

Atletico je bil uspešen tudi v soboto zvečer v la ligi, saj je Valladolid odpravil s kar 5:0, tri zadetke pa so soigralci vratarja Jana Oblaka dosegli že v prvem polčasu. Atletico je dosegel četrto zaporedno zmago v prvenstvu. Clement Lenglet je v 26. minuti goste popeljal v vodstvo, še v prvem polčasu sta nadaljevala strelski večer Julian Alvarez (25.) in Rodrigo de Paul (37.), v drugem polčasu pa še Antoine Griezmann v 52. minuti in rezervist Alexander Soerloth, ki je v drugi minuti sodnikovega dodatka postavil končni izid.

