Atletico strl odpor najslabšega kluba in skočil na tretje mesto

Po Franciji in Angliji manj kot dva tedna po koncu svetovnega prvenstva domače prvenstvo nadaljujejo tudi v Španiji. Pred 15. krogom je vodilna Barcelona, dve točki pred Realom. Jan Oblak, ki je odpravil zdravstvene težave, je z Atleticom Madridom v četrtek premagal zadnjeuvrščeni Elche z 2:0. Škofjeločan ni imel veliko dela, tekmeci so v okvir njegovih vrat streljali le enkrat.

Atletico si je z zmago nad zadnjeuvrščenim Elchejem utrdil samozavest. Čeprav so se dolgo časa mučili z najslabšim klubom la lige, proti kateremu niso izgubili vse od leta 1985, so na koncu zmagali z 2:0 in se na lestvici začasno prebili na tretje mesto. V polno sta zadela letošnja udeleženca svetovnega prvenstva v Katarju, ki sta izkusila podobno usodo, saj sta oba izpadla proti Maroku. Na seznam strelcev sta se tako vpisala Portugalec Joao Felix, ki bi lahko v zimskem prestopnem roku zapustil Madrid, in pa španski napadalec Alvaro Morata.

Dvoboj so zaznamovala kar trije rdeči kartoni. Gostje so prejeli prvega v izdihljajih prvega polčasa (Gonzalo Verdu), nato ga je v 53. minuti prejel še branilec Atletica Mario Hermoso, v zadnjih sekundah srečanja pa je bil izključen še zvezni igralec gostov Domingos Quina.

Čeprav je Jan Oblak zaradi bolezni izpustil sredin trening, je bil pripravljen na srečanje, tako da je branil vso tekmo. Atletico čaka prihodnji teden najprej pokalna tekma z drugoligašem Oviedom, nato pa veliki derbi španskega prvenstva z vodilno Barcelono.

Real Madrid spet lahko računa na Karima Benzemaja. Trener Carlo Ancelotti je na četrtkovi novinarski konferenci razlagal: "Ekipi gre dobro. Tisti, ki so med mundialom trenirali tukaj, so trenirali dobro. Benzema je okreval po poškodbi, kar je zelo pomembno." Real bo v petek igral z Valladolidom.

Carlo Ancelotti z Realom brani naslov španskega prvaka. Za barcelono zaostaja dve točki. Foto: Reuters

Barcelona bo pred silvestrovim igrala mestni derbi z Espanyolom. Katalonci ne bodo mogli računati na pomoč najboljšega strelca prvenstva Roberta Lewandowskega, ki je zaradi nešportnega obnašanja do sodnika na zadnji tekmi z Osasuno prejel strogo kazen nenastopanja na kar treh srečanjih. Pritožba Barcelone ni naletela na plodna tla. Vrzel v napadu bo poskušal zapolniti mladi Španec Ansu Fati, v napadu pa bo že francoski as Ousmane Dembele, ki je pred 11 dnevi nesrečno izgubil v finalu SP v Katarju, a od ponedeljka že trenira z Barcelono.

Špansko prvenstvo, 15. krog:

Četrtek, 29. december:

Petek, 30. december:

Sobota, 31. december:

Lestvica: