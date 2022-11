Pique zadnji ples začel v prvi enajsterici #video

Zvečer bo stadion Camp Nou v katalonski prestolnici pokal po šivih, saj bodo lahko navijači Barcelone še zadnjič spremljali na delu Gerarda Piqueja. 35-letni branilec je pred dnevi presenetil z odločitvijo, da bo sklenil bogato nogometno kariero, v kateri je osvojil nič koliko največjih klubskih in reprezentančnih lovorik. Trikrat je osvojil ligo prvakov, z izbrano vrsto pa je bil tako svetovni kot tudi evropski prvak.

Ready for the last day at the office#Sempr3 pic.twitter.com/f5UCL8ee17 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2022

Pique bo zadnjič pomahal v slovo gledalcem proti Almerii. Na stadionu ga bo pozdravila velikanska zastava z napisom Sempr3 (vedno), na kateri bo posebno poudarjena Piquejeva znamenita igralna številka 3. Soigralci bodo na ogrevanju nosili posebne majice z njegovim napisom. Na velikem zaslonu bodo predvajali vrhunce njegove kariere. Za katalonskega velikana je igral 14 let in pol, zbral 615 nastopov in sodeloval pri osvojitvi kar 30 lovorik. V tej sezoni je za Barcelono v la ligi zbral le tri nastope, v obrambni vrsti imata prednost Jules Kounde in Eric Garcia.

