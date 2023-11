Španski velikani po spodrsljajih z jasnim ciljem

V 13. krogu španske la lige bo Atletico Madrid z Janom Oblakom na delu v zadnji tekmi kroga, ko bo v nedeljo zvečer na domači zelenici pričakal Villarreal. Atleti so po spodrsljaju prejšnji teden, ko so morali priznati premoč Las Palmasu, med tednom v ligi prvakov s kar 6:0 odpihnili Celtic. To bo za madridski klub prva tekma odkar je glavni trener Diego Simeone podaljšal sodelovanje z ekipo do konca junija 2027.