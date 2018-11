Velikan dan za Jana Oblaka: Škofjeločan pričakuje Messija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Oblak in Atletico sta Barcelono nazadnje premagala leta 2016 na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov.

V trinajstem krogu španske La Lige bo vse v znamenju sobotnega obračuna na Wandi Metropolitano med Atleticom in Barcelono, ki v zadnjem času proti Colchonerosom ne izgublja. Katalonci so pred reprezentančno pavzo izgubili proti Betisu, zato si Leo Messi in druščina novega spodrsljaja skorajda ne smejo privoščiti. Real bo po sobotnem kosilu gostoval pri Eibarju, ki vsaj na papirju galaktikom ne bi smel predstavljati resne grožnje. Trener Santiago Solari bo lovil peto zaporedno zmago na klopi Reala.