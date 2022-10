Nekoč je bil to derbi: Barcelona pri ranjenem velikanu

Valencia v zadnjih sezonah ni tako uspešna, kot je bila nekoč. Na začetku tega tisočletja je bila dvakrat tudi španski prvak, v zadnjem desetletju pa nikoli boljša kot četrta. Za njihove standarde so bile še posebej slabe zadnje tri sezone, ko so bili deveti, 13. in lani znova deveti. Tekma z Barcelono je bila pred leti pravi derbi. V pretekli sezoni o zmagovalcu sicer ni bilo dvoma, saj so Katalonci zmagali s 4:1 in 3:1. Valencia je Barcelono v ligi nazadnje premagala januarja 2020.

Robert Lewandowski je z 12 goli prvi strelec španske lige. Foto: Reuters Valencia po 11. krogih zaseda deveto mesto v la ligi. Brez zmage je že tri tekme. Za zdaj ima samo štiri. Devet zmag pa ima Barcelona, ki ima tako kar 13 točk prednosti. Če bo zadel Robert Lewandowski, ki je z 12 goli že prvi strelec španske lige, bo Barcelona skoraj zagotovo zmagala. Vsaj tako kaže letošnja statistika: zadel je na osmih tekmah in teh osem so dobili.

Tekma bo v soboto zvečer. Že v soboto popoldne pa bo na zelenici slovenski vratar Jan Oblak. S svojim Atleticom Madridom, ki je na tretjem mestu, bo gostoval na jugu Andaluzije v Cadizu, ta zaseda predzadnje, 19. mesto.

Špansko prvenstvo, 12. krog: Petek, 28. oktober:

21.00 Mallorca - Espanyol Sobota, 29. oktober:

14.00 Almeria - Celta Vigo

15.15 Cadiz - Atletico Madrid (Jan Oblak)

18.30 Sevilla - Rayo Vallecano

21.00 Valencia - Barcelona Nedelja, 30. oktober:

14.00 Osasuna - Valladolid

16.15 Real Madrid - Girona

18.30 Athletic Bilbao - Villarreal

21.00 Real Sociedad - Betis Ponedeljek, 31. oktober:

Elche - Getafe