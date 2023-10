V Barceloni v pričakovanju spektakla, a že danes je mogoča sprememba

Barcelona v tej sezoni še ne pozna grenkobe poraza, kljub temu pa je trenutno "šele" na tretjem mestu lestvice španskega prvenstva z enakim izkupičkom kot druga Girona in točko za vodilnim Realom. Četrti Atletico Madrid z Janom Oblakom ob odigrani tekmi manj za tretjim mestom zaostaja dve točki. Španski prvaki v tej sezoni še niso našli forme iz pretekle, ko so že štiri kroge pred koncem v vitrine pospravili pokal za naslov španskih prvakov. Xavijeva zasedba je do zdaj v španskem prvenstvu remizirala z Getafejem, Mallorco in Granado. Barcelona je dobila zadnja dva izmed treh el clasicov, v vseh tekmovanjih pa so bili Katalonci zmagoslavni na zadnjih štirih od šestih medsebojnih tekem.

Xavijeva zasedba je do zdaj v španskem prvenstvu remizirala z Getafejem, Mallorco in Granado. Foto: Reuters

Tako Barcelona kot Real sta bila uspešna med tednom na tekmah lige prvakov z enakim rezultatom. Zasedba Carla Ancelottija je z 2:1 ugnala Brago, Barcelona pa Šahtar. Real je pretekli konec tedna zabeležil prvi remi v španskem prvenstvu, potem ko se je moral zadovoljiti s točko proti Sevilli. Madridska zasedba bo ogromno stavila na Juda Bellinghama, ki je v vseh tekmovanjih dosegel že 11 golov in tri asistence v 12 nastopih, kljub težavam na tekmi z Brago pa bo na veselje navijačev Reala na voljo Ancelottiju. "Igralci so zelo motivirani, to je res posebna tekma. To bo prvi el clasico sezone, zato si ga želimo dobiti. Smo v dobrem momentu, v dobri formi. Ta tekma bo pomembna, a sezona je zelo dolga. Prepričan sem, da bo napeto do konca. Barcelona je odlična ekipa tako v obrambi kot v napadu, imajo mlado zasedbo z veliko kakovosti," je pred srečanjem dejal Ancelotti.

Jude Bellingham je v izjemni formi. Foto: Reuters

Barcelona se bo morala pred domačimi navijači znajti brez Julesa Koundeja, Sergija Roberta in Pedirja. Vprašaja sta še vedno pri Frenkieju de Jongu in Robertu Lewandowskem, medtem ko bosta Raphinha in Joao Felix skoraj zagotovo na voljo trenerju Xaviju. "Morebitna zmaga bi bila odlična za dvig naše morale, ob tem pa bi Real še prehiteli na lestvici. Vsi si želijo igrati na el clasicu, kar je za trenerja odlično. Igrali bodo le tisti, ki so stoodstotno pripravljeni. Morali bomo biti zelo previdni, sploh proti njihovi napadalni liniji, a ne bomo spreminjali našega sistema in načina igre. Kot vedno, v tej tekmi ni favoritov, nemogoče je karkoli napovedati. Verjamem, da nam bodo navijači dale dodatne moči," pa je misli strnil Xavi Hernandez.

Na drugi strani bosta zaradi dolgotrajnih težav zagotovo na seznamu manjkajočih med drugim Thibaut Courtois in Eder Militao, manjkal bo tudi Dani Ceballos. Na treninge pa se je vrnil Arda Güler.

Oblak na delu v nedeljo

V senci el clasica bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v nedeljo gostil Alaves, ki je na desetih tekmah do zdaj zmagal dvakrat.

Špansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 27. oktober:

Sobota, 28. oktober:

Nedelja, 29. oktober:

Ponedeljek, 30. oktober:

Lestvica: