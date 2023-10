Nogometaši madridskega Reala so v napetem el clasicu v gosteh po popolnem preobratu premagali Barcelono z 2:1. Katalonci so bili sprva boljši, hitro povedli z 1:0, nato še dvakrat zadeli vratnico, v 68. minuti pa je po fantastičnem strelu z razdalje na 1:1 izenačil Jude Bellingham. Anglež, v tej sezoni prvi strelec la lige, pa se ni ustavil pri tem, ampak v sodnikovem podaljšku prinesel zmago Realu. Gostitelji so nastopali v posebnih dresih z logotipom glasbene skupine Rolling Stones, na tribunah sta si spektakel ogledala Mick Jagger in Ronnie Wood. Beli baletniki so se tako vrnili na vrh lestvice, kjer je od petka vztrajala Girona.

Začetni postavi španskih velikanov: Barcelona: Ter Stegen, Joao Cancelo, Araujo, Christensen, Balde, Gavi, Martinez, Gündogan, Fermin Lopez, Torres, Joao Felix Real Madrid: Kepa Arrizabalaga, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius Jr., Rodrygo

Derbi v Barceloni se je začel imenitno za gostitelje. Nemec Ilday Gündogan je svoj krstni nastop na el clasicu kronal z zadetkom že v šesti minuti. Izkoristil je nezbranost obrambne vrste Reala. Najprej je žogo izgubil Aurelien Tchouameni, nato pa si je napako privoščil še David Alaba, ki je žogo pred prodirajočim Nemcem izbil tako nespretno, da se je Gündogan znašel sam pred vratarjem Reala in ga z natančnim strelom z desno nogo tudi premagal.

Ilday Gündogan se je na svojem prvem el clasicu kmalu vpisal med strelce. Foto: Reuters

V 16. minuti ni manjkalo dosti, pa bi Katalonci podvojili prednost. Žogo je izgubil Toni Kroos, odvzel mu jo je Gavi, ko je zadišalo tudi po prekršku mladega asa Barcelone, a je sodnik pokazal, naj se igra nadaljuje. V priložnosti za zadetek se je znašel Fermin Lopez, a nato na srečo gostov iz Madrida zatresel vratnico. Prvi polčas, v katerem niso gostje iz Madrida usmerili niti enega strela v okvir vrat, na zelenico pa so jim nogometaši Barcelone povzročali velike preglavice, se je tako končal z vodstvom branilcev naslova.

Katalonci so bolje vstopili tudi v drugi polčas, branilec Inigo Martinez je bil pred vrati gostov najvišji v skoku, a je nato njegov strel končal v vratnici. Tako je okvir vrat še drugič na tej tekmi rešil goste iz Madrida.

Jude Bellingham je v svojem prvem nastopu na el clasicu dosegel evrogol za Real Madrid in izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Ko je v 63. minuti vstopil v igro Luka Modrić, dve minute pred tem je po dolgem času pri Barceloni v igro vstopil Robert Lewandowski, je Real povzročal vse več težav Kataloncev. V 68. minuti so se gostje razveselili izenačenja, po pravcatem evrogolu, imenitnem strelu z razdalje, je mrežo Barcelone zatresel Jude Bellingham. 20-letni Anglež tako nadaljuje imeniten strelski niz v dresu Reala. To pa še ni bilo vse. Nadarjeni Otočan je poskrbel za popoln preobrat, v drugi minuti sodnikovega podaljška se je znašel ob pravem trenutku na pravem mestu! Pred tem je skušal predložek v kazenski prostor Barcelone ustaviti Modrić, a se žogo dotaknil le do te mere, da je do nje prišel Bellingham in nato z bližine matiral nemočnega Marc-Andreja ter Stegna.

Mick Jagger in Ronnie Wood, slovita člana Rolling Stones, spremljata spektakel v Barceloni. Foto: Reuters

Tako Barcelona kot Real sta bila uspešna med tednom na tekmah lige prvakov z enakim rezultatom. Zasedba Carla Ancelottija je z 2:1 ugnala Brago, Barcelona pa Šahtar. Real je pretekli konec tedna zabeležil prvi remi v španskem prvenstvu, potem ko se je moral zadovoljiti s točko proti Sevilli.

Xavijeva zasedba je do zdaj v španskem prvenstvu remizirala z Getafejem, Mallorco in Granado. Foto: Reuters

Madridska zasedba bo ogromno stavila na Juda Bellinghama, ki je v vseh tekmovanjih dosegel že 11 golov in tri asistence v 12 nastopih, kljub težavam na tekmi z Brago pa bo na veselje navijačev Reala na voljo Ancelottiju. "Igralci so zelo motivirani, to je res posebna tekma. To bo prvi el clasico sezone, zato si ga želimo dobiti. Smo v dobrem momentu, v dobri formi. Ta tekma bo pomembna, a sezona je zelo dolga. Prepričan sem, da bo napeto do konca. Barcelona je odlična ekipa tako v obrambi kot v napadu, imajo mlado zasedbo z veliko kakovosti," je pred srečanjem dejal Ancelotti.

Jude Bellingham je v izjemni formi. Foto: Reuters

Barcelona se bo morala pred domačimi navijači znajti brez Julesa Koundeja, Sergija Roberta in Pedrija. Vprašaja sta bila pri Frenkieju de Jongu in Robertu Lewandowskem, Poljak je na klopi, tam je tudi Brazilec Raphinha, Joao Felix pa bo odigral svoj prvi el clasico. "Morebitna zmaga bi bila odlična za dvig naše morale, ob tem pa bi Real še prehiteli na lestvici. Vsi si želijo igrati na el clasicu, kar je za trenerja odlično. Igrali bodo le tisti, ki so stoodstotno pripravljeni. Morali bomo biti zelo previdni, sploh proti njihovi napadalni liniji, a ne bomo spreminjali našega sistema in načina igre. Kot vedno, v tej tekmi ni favoritov, nemogoče je karkoli napovedati. Verjamem, da nam bodo navijači dali dodatne moči," pa je misli strnil Xavi Hernandez.

Na drugi strani bosta zaradi dolgotrajnih težav zagotovo na seznamu manjkajočih med drugim Thibaut Courtois in Eder Militao, manjkal bo tudi Dani Ceballos. Na treninge pa se je vrnil Arda Güler.

Girona v petek poskočila na vrh lestvice

Edini zadetek za petkovo zmago Girone proti Celti je v 91. minuti dosegel Yangel Herrera. Girona je izjemno vstopila v novo sezono po enajstih krogih je pri devetih zmagah, enem remiju in le enem porazu tako da ima pred el clasicom z odigrano tekmo več tri točke prednosti pred Realom in štiri pred Barcelono.

Girona je vknjižila še deveto zmago v sezoni. Foto: Guliverimage

Katalonska ekipa sicer v tej sezoni še ne pozna grenkobe poraza, kljub temu pa je trenutno "šele" na tretjem mestu lestvice španskega prvenstva. Četrti Atletico Madrid z Janom Oblakom ob odigrani tekmi manj za tretjim mestom zaostaja dve točki. Španski prvaki v tej sezoni še niso našli forme iz pretekle, ko so že štiri kroge pred koncem v vitrine pospravili pokal za naslov španskih prvakov. Xavijeva zasedba je do zdaj v španskem prvenstvu remizirala z Getafejem, Mallorco in Granado. Barcelona je dobila zadnja dva izmed treh el clasicov, v vseh tekmovanjih pa so bili Katalonci zmagoslavni na zadnjih štirih od šestih medsebojnih tekem.

Oblak na delu v nedeljo

V senci el clasica bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v nedeljo gostil Alaves, ki je na desetih tekmah do zdaj zmagal dvakrat.

Špansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 27. oktober:

Sobota, 28. oktober:

Nedelja, 29. oktober:

Ponedeljek, 30. oktober:

Lestvica: