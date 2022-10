Atletico prižgal rdečo luč za nastop Jana Oblaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špansko nogometno prvenstvo vstopa v 10. krog. Jan Oblak bo zaradi zdravstvenih težav preskočil tekmo med Atleticom in Rayom Vallecanu. Na zadnjem dvoboju v Bilbau si je poškodoval desno ramo in prejel pretres možganov, od takrat pa še ni treniral. Med vratnicama ga bo nadomestil Hrvat Ivo Grbić. Prvak Real se po sladki zmagi na el clasicu z novopečenim dobitnikom zlate žoge Karimom Benzemajem odpravlja k zadnjeuvrščenemu Elcheju, Barcelono pa v četrtek čaka zahteven izpit proti Villarrealu.

Špansko prvenstvo se lahko pohvali s kar štirimi dobitniki prestižnih priznanj na ponedeljkovem gala večeru v Parizu. Zlato žogo je prejel francoski zvezdnik Reala Karim Benzema, najboljši vratar je Belgijec Thibaut Courtois, za najboljšega napadalca je bil izbran Poljak Robert Lewandowski, ki je v prejšnji sezoni branil barve Bayerna, v tej pa že izstopa pri Barceloni, najboljši mladi nogometaš sezone pa je postal njegov soigralec Gavi, star komaj 18 let.

Oblak je v ponedeljek na lestvici za priznanje Lev Jašin, ki ga je prejel najboljši vratar v sezoni 2021/22, to je postal Belgijec Thibaut Courtois (Real), osvojil osmo mesto. Foto: Reuters

Tretjeuvrščeni Atletico, ki za vodilnim Realom zaostaja šest točk, lahko z zmago proti Rayo Vallecanu na lestvici ujame Barcelono. Simeonejeva četa se bo proti mestnemu tekmecu pomerila brez Jana Oblaka. Škofjeločan je na zadnji tekmi v Bilbau po trku z nogometašem Athletica Alexom Berenguerjem staknil poškodbo desne rame, pri padcu na tla pa imel tudi blažji pretres možganov. Tako je moral zelenico zapustiti v 69. minuti, po srečanju pa je sporočil, da se dogajanja ob padcu sploh ne spominja.

📋 ¡Estos son los futbolistas citados por Simeone para el Atleti-Rayo!



ℹhttps://t.co/b3wlF7NSdd pic.twitter.com/EnLeD81cCW — Atlético de Madrid (@Atleti) October 18, 2022

Grbić zelo spoštuje Slovenca

Ivo Grbić je na zadnji tekmi zamenjal poškodovanega Jana Oblaka. Foto: Reuters V zadnjih dneh ni treniral. Atletico tako ne bo računal na oba igralca, ki sicer nosita kapetanski trak, saj je poškodovan tudi Koke. V vratih Atletica bo proti Rayo Vallecanu stal občasni hrvaški reprezentant Ivo Grbić. Je nekdanji čuvaj mreže splitskega Hajduka, zagrebške Lokomotive, v prejšnji sezoni pa tudi francoskega Lilla, kjer je nabiral prepotrebne minute in izkušnje, saj v Madridu ni mogel resneje konkurirati Oblaku.

Zdaj, ko se Škofjeločan spopada z zdravstvenimi težavami in bo izpustil dvoboj, bo visoki Dalmatinec v središču pozornosti. V javnosti je večkrat izpostavil, da je hvaležen Oblaku za vso pomoč in napotke, ki mu jih zagotavlja v karieri. Na nastopu v Bilbau je osrečil navijače Atletica s kar nekaj uspešnimi obrambami, s pomočjo katerih je Atletico zadržal prednost (1:0) in zmagal na vročem gostovanju v Baskiji.

Real pri najslabšem španskem prvoligašu

Karim Benzema bo prvo tekmo kot dobitnik zlate žoge odigral v Elcheju. Foto: Reuters Vodilni Real, ki v tej sezoni tako v la ligi kot tudi ligi prvakov sploh še ni izgubil, bo v sredo gostoval pri zadnjeuvrščenem Elcheju. Ta v tej sezoni sploh še ni zmagal, na devetih srečanjih je osvojil le tri točke. Tako se obeta spopad najslabše in najboljše ekipe v tej sezoni. V vrata belih baletnikov bi se lahko vrnil Courtois, ki zaradi bolečin v hrbtu v zadnjem tednu ni mogel pomagati soigralcem.

Barcelona se bo po bolečem porazu na el clasicu (1:3) predstavila navijačem na Camp Nouu. V četrtek bo pričakala neugodnega tekmeca Villarreal. V dvoboj bo vstopila tudi z neprijetnim spoznanjem, da jo lahko v osmino finala lige prvakov popelje le še čudež, velik spodrsljaj milanskega Interja na San Siru proti češkemu prvaku Viktorii. Če bo še drugič zapored nadaljevala evropsko sezono spomladi v ligi Europa, bo to hud finančni udarec za zadolženega katalonskega velikana.

Špansko prvenstvo, 10. krog: Torek, 18. oktober:

Sevilla - : Valencia 1:1 (0:1)

20.00 Getafe - Athletic Bilbao

21.00 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Rayo Vallecano Sreda, 19. oktober:

19.00 Cadiz - Betis

19.00 Valladolid - Celta Vigo

20.00 Real Sociedad - Mallorca

21.00 Elche - Real Madrid Četrtek, 20. oktober:

19.00 Almeria - Girona

20.00 Osasuna - Espanyol

21.00 Barcelona - Villarreal