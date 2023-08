V živo: Ukrajinec prvič v vlogi prvega vratarja Reala

Andrij Lunin na zadnjem treningu Reala Madrida pred prvim krogom la lige Foto: Guliverimage Pred prvimi tekmami je bilo največ negotovosti med navijači Reala Madrida, potem ko si je v četrtek koleno poškodoval vratar Thibaut Courtois in bo najbrž izpustil vso sezono. Trener Carlo Ancelotti je na petkovi novinarski konferenci poudaril, da povsem zaupa njegovi menjavi. To je 24-letni Ukrajinec Andrij Lunin, ki je v Real prišel že poleti 2018, a se je kot posojeni nogometaš selil iz kluba v klub, zadnje tri sezone pa je sedel na Realovi klopi. Nekaj tekem sicer je branil za Real, v prejšnji sezoni sedem v la ligi in dve v ligi prvakov (skupaj je na njih dobil devet golov).

"To se v nogometu pač dogaja. Courtoisu želimo čim hitrejše okrevanje. Zdaj pa povsem zaupamo Luninu. Je izvrsten vratar in to je že pokazal. Tudi na pripravljalnih tekmah je dobro branil. Povsem mu zaupamo. Je nadarjen in talent potrebuješ, ko začenjaš novo vlogo. Potrebuje pa še izkušnje, a jih bo dobival iz tekme v tekmo." Vseeno so že na tržnici za novim vratarjem. Kot poroča Fabrizio Romano, že tečejo pogovori s Chelseajem za prestop Kepe Arrizabalage.

Prvi zmagi sezone sta v petek zvečer dosegla Rayo Vallecano, ki je v gosteh premagal Almerio z 2:0, ter Valencia, ki je bila prav tako na tujem boljša od Seville z 2:1. Sevilli tako ni uspela generalka pred evropskim superpokalom proti Manchester Cityju naslednji teden v Atenah. Za Valencio je zmagoviti zadetek dosegel Javi Guerra v 89. minuti.

Špansko prvenstvo, 1. krog:

Petek, 11. avgust:

Sobota, 12. avgust:

Nedelja, 13. avgust:

Ponedeljek, 14. avgust:

Lestvica: