Savdijski milijoni niso privabili le Ronalda, ampak tudi špansko elito

Španski superpokal, polfinale:

Sreda, 11. januar:

Četrtek, 12. januar:

Smetana španskega klubskega nogometa bo tudi letos o superpokalni lovoriki odločala v Savdski Arabiji. Zveza in štirje udeleženci zaključnega turnirja si bodo v bogati arabski deželi, v kateri je letos vse v znamenju prihoda Cristiana Ronalda, napolnili žepe. Za superpokalno lovoriko se potegujejo štirje klubi. Španski prvak (Real), podprvak (Barcelona), pokalni zmagovalec (Betis) in pokalni podprvak (Valencia). Odkar se za superpokalni naslov potegujejo štirje klubi, je imel največ uspeha Real (v letih 2020 in 2022), ki tudi brani lovoriko, leta 2021 pa je bil najboljši Athletic Bilbao.

Skupaj osvajala lovorike, a tudi imela nekaj težav

V preteklosti sta sodelovala pri Milanu, danes pa bosta Carlo Ancelotti in Gennaro Gattuso obračunala za finalno vstopnico. Foto: Guliverimage Real se bo danes v uvodnem polfinalu pomeril z Valencio. Obeta se trenerski spopad Italijanov. Ozračje v taboru 14-kratnih evropskih prvakov je pokvaril nedaven poraz v prvenstvu na gostovanju pri Villarrealu (1:2), trener Carlo Ancelotti pa je moral po prihodu v Riad odgovarjati tudi na vprašanja o nekdanjem varovancu Cristianu Ronaldu.

''To je fantastičen posel za Al-Nassr. Cristianu želimo vse najboljše. Je legenda našega kluba,'' je Italijan zaželel Portugalcu veliko uspehov v Savdski Arabiji, kjer je deležen statusa največjega zvezdnika. Pri Realu proti Valencii zaradi zdravstvenih težav ne bosta mogla nastopiti David Alaba in Aurelien Tchouamani, v ekipo pa se vrača Dani Carvajal, ki nima več težav s poškodbo mišice.

Belim baletnikom bo poskušal pokvariti načrte Gennaro Gattuso. Italijan, ki vodi Valencio, ne more biti zadovoljen z zadnjimi rezultati. Netopirji so na zadnjih osmih tekmah v prvenstvu zmagali le enkrat. Tokrat bo poskušal presenetiti slovitega rojaka, s katerim je pred leti sodeloval pri Milanu. In to zelo uspešno. Ancelotti je popeljal rdeče-črne do dveh evropskih naslovov. Po prihodu v Riad je dejal, kako je skupaj z Gattusom izkusil veliko lepega, a tudi dodal, kako njun odnos ni bil vedno najboljši.

Carlo Ancelotti želi Cristianu Ronaldu veliko sreče in uspehov v Savdski Arabiji. Foto: Reuters

''Imela sva nekaj osebnih težav, o katerih pa nočem govoriti,'' je dejal trener kraljevega kluba, ki ima v Savdski Arabiji veliko navijačev. ''Zelo ga spoštujem. Najina nesoglasja so se dotikala le delovne ravni. Kot osebo in nogometaša ga zelo spoštujem. Skupaj smo veliko osvojili, je eden najboljših trenerjev na svetu,'' je pojasnil 45-letni Italijan, ki je kot nogometaš sloves po vročekrvnosti in pretirani borbenosti.

Barcelona ali Betis?

Barcelona je v nedeljo v gosteh premagala Oblakov Atletico (1:0). Foto: Reuters Barcelona bo v četrtek favorit proti Betisu. Katalonci lahko znova računajo na Poljaka Roberta Lewandowskega, a so tudi brez njega v nedeljo v gosteh premagali Atletico in na lestvici španskega prvenstva pobegnili Realu na +3. Xavi Hernandez, ki bo poskušal Barcelono popeljati do prve lovorike v vlogi trenerja, odlično pozna na del sveta. Dobršen del kariere je preživel v Katarju.

Samozavestno pa je pripotovala v Savdsko Arabijo tudi ekipa iz Seville. V letu 2023 je preskočila vse ovire. V prvenstvu je na visokem četrtem mestu, ki zagotavlja nastop v ligi prvakov, v pokalu se je prebila med 16 najboljših. Trener Manuel Pellegrini verjame, da se lahko vmešajo tudi v boj za superpokalni naslov. Finale bo na stadionu Kralj Fahd v Riadu v nedeljo.