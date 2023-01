Barcelona posnemala Real, junak srečanja vratar Ter Stegen

Ne le Cristiano Ronaldo, Savdska Arabija je v teh dneh v središču pozornosti svetovne nogometne javnosti tudi zaradi španskega superpokala, kjer se bosta v nedeljskem finalu pomerila večna tekmeca Real Madrid in Barcelona. Oba velikana sta polfinalni oviri preskočili šele po izvajanju 11-metrovk. Beli baletniki so ugnali Valencio, Katalonci, ki vodijo v la ligi, pa so izločili Betis. Junak srečanja je postal Nemec Marc-Andre Ter Stegen, ki je ubranil dva strela z bele točke.

Španski superpokal, polfinale:

Sreda, 11. januar:

Četrtek, 12. januar:

Smetana španskega klubskega nogometa tudi letos o superpokalni lovoriki odloča v Savdski Arabiji. Zveza in štirje udeleženci zaključnega turnirja si bodo v bogati arabski deželi, v kateri je letos vse v znamenju prihoda Cristiana Ronalda, napolnili žepe.

Poljaki Robert Lewandowski je v 40. minuti popeljal Barcelono v vodstvo proti Betisu. Foto: Reuters

Barcelona je bila v prvem polčasu nevarnejši tekmec, za edini zadetek pa je v 40. minuti poskrbel Poljak Robert Lewandowski. Na tekmah španskega superpokala lahko igra, na naslednjih dveh tekmah la lige pa bo moral zaradi nedavni kazni še počivati.

Nabil Fekir je v 77. minuti poskrbel za izenačenje na 1:1 in izsilil podaljšek. Foto: Reuters

V podaljšku je Ansu Fati v 93. minuti popeljal Barcelono v vodstvo, a je osem minut pozneje izenačil Loren Moron. Tako so zmagovalca odločili streli z bele točke.

Odločitev o drugem finalistu je pri streljanju enajstmetrovk padla v tretji in četrti seriji, ko je dva strela obranil Marc-Andre ter Stegen, pred tem pa tako poplesaval po golovi črti, da je zmotil zbranost izvajalcev Betisa. Odločilni gol za Barcelono je dosegel mladi zvezdnik Pedri.

Veselje nogometašev Barcelone po preboju v finale španskega superpokalnega tekmovanja. Foto: Reuters

Španski prvak Real Madrid je v prvem polfinalnem obračunu v sredo z 2:1 premagal pokalnega podprvaka Valencio, a šele po streljanju enajstmetrovk. Karim Benzema je madridčane popeljal v vodstvo v 39. minuti z enajstih metrov. Brazilski vezist Samuel Dias Lino je v 46. minuti poskrbel za izenačenje, do konca rednega dela tekme pa se izid ni več spremenil. Tudi v podaljšku ne in o prvem finalistu so odločali streli z bele točke.

Beli baletniki so po izvajanju kazenskih strelov izločili Valencio. Foto: Reuters

Pri Realu so kazenske strele uspešno izvedli Benzema, Luka Modrić, Toni Kroos in Marco Asensio, pri Valencii so bili natančni Edinson Cavani, Ilaix Moriba in Hugo Guillamon, Eray Comert in Jose Gaya pa ne.



Odkar se za superpokalni naslov potegujejo štirje klubi, je imel največ uspeha Real (v letih 2020 in 2022), ki tudi brani lovoriko, leta 2021 pa je bil najboljši Athletic Bilbao.