Na vrsti je polfinale španskega kraljevega pokala. V četrtek zvečer se bosta pomerila Real Madrid in Barcelona. El Clasico je tako posebna tekma, da bi trener Barcelone Xavi najraje stekel na zelenico in zaigral. "Rad bi dobil žogo na sredini Bernabeua."

Real ali Barcelona? Foto: Guliverimage Barcelona in Real Madrid si bosta po 15. januarju znova stala nasproti. Na zadnji tekmi je v finalu superpokala s 3:1 slavila Barcelona. A Katalonci se tokrat v obračun z Realom podajajo s popotnico poraza v la ligi, kjer je bila konec tedna z 1:0 boljša Almeria, pred tem pa je zasedba, ki jo vodi Xavi, izpadla še iz lige Europa, kjer je bil boljši Manchester United. Zmage pa se konec tedna v španskem prvenstvu ni veselil niti Real Madrid, ki je izvlekel točko na derbiju z Atletico Madridom Jana Oblaka, za Barcelono pa na lestvici zaostaja sedem točk.

Xavi Foto: Reuters Kako posebna je ta tekma, najlepše orišejo besede trenerja Barcelone Xavija, ki je 18 sezon igral za člansko ekipo Barcelone. "Ta tekma me motivira bolj kot katerakoli druga. Kar podžge me. Rad bi igral na njej, rad bi dobil žogo na sredini Bernabeua. Rad bi, a ne morem. Zato svojim igralcem govorim, naj bodo pogumni, naj bodo drzni, naj napadejo, saj je najlepši občutek, ko zmagaš na Bernabeuu." Na El Clasicu je Xavi slavil 17-krat, 13-krat je izgubil, 12 tekem pa se je končalo neodločeno.

Carlo Ancelotti Foto: Reuters Vlogo favorita Xavi tokrat sicer prelaga na Real. "Madrid ima močno ekipo. Dobro jim gre v Evropi, v ligi prvakov so premagali Liverpool. Mislim, da so favorit. Ni me strah reči. Tako pač je. Moram biti odkrit. Je pa res, da imamo veliko odlik, da jih lahko premagamo. In veliko željo, značaj, da zmagamo." Je pa zanimivo, da sta tako Xavi kot trener Reala Carlo Ancelotti poudarila, da bo eden od ključnih mož tekme Vinicius Junior, češ da je v vrhunski formi.

Povratni tekmi se bosta aprila.

Španski pokal, polfinale

Sreda, 1. marec:

Četrtek, 2. marec:

Povratni tekmi:

Torek, 4. april:

Sreda, 5. april: