V živo: El Clasico, ki prinaša finale kraljevega pokala

V torek je postal znan prvi finalist španskega pokalnega tekmovanja. Osasuna je na povratni tekmi proti Athletic Bilbau, na kateri je branila prednost z 1:0, po podaljšku in zadetku v 116. minuti izvlekla remi (1:1) in si zagotovila napredovanje v finale. V sredo zvečer pa se igra na Camp Nouu, kjer Barcelona na drugem pokalnem el clasicu brani tesno prednost s prve tekme v Madridu (1.0).

Vinicius Junior je v sodnikovem dodatku prvega polčasa zadel za vodstvo Reala 1:0. Foto: Reuters Niz neuspehov belih baletnikov proti Barceloni je v tem letu kar pester. Real Madrid v prvenstvu za največjim tekmecem, s katerim je prejšnji mesec izgubil na Camp Nouu z 1:2, zaostaja 12 točk, tako da ga bi lahko do ubranitve naslova popeljal le še čudež. Tudi v pokalnem tekmovanju mu ne kaže najbolje, saj je na uvodni polfinalni tekmi proti Barceloni doma izgubil z 0:1.

Letos so mu izbranci Xavija prekrižali načrte tudi v superpokalnem tekmovanju, kjer so v finalu v Savdski Arabiji ugnali Real s 3:1. Tako so Madridčani, ki jih vodi Italijan Carlo Ancelotti, letos proti Barceloni izgubili že trikrat zapored.

Edine zmage v tej sezoni so se razveselili 16. oktobra 2022 na Santiago Bernabeuu (3:1). Če bi s podobnim rezultatom premagali Katalonce še v sredo, bi izločili Barcelono in se uvrstili v sklepno dejanje kraljevega pokala. Zaradi poraza na prvi tekmi v Madridu pa so Katalonci v bistveno boljšem položaju, zato bodo v sredo favoriti za napredovanje v finale.

