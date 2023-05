Vloga favorita je povsem jasna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid in Osasuna bosta danes ob 22. uri igrala finale španskega kraljevega pokala na stadionu Cartuja v Sevilli. To je največja priložnost Reala za osvojitev vsaj ene lovorike v tej sezoni, saj v la ligi močno zaostaja za vodilno Barcelono, zahtevno delo pa ga čaka tudi v ligi prvakov, kjer mu bo v polfinalu nasproti stal v tem trenutku skorajda nezaustavljivi Manchester City.

Real lovi svoj 20. naslov v pokalnem tekmovanju, a svojo zadnjo lovoriko v kraljevem pokalu so osvojili leta 2014. Na drugi strani gre lahko Osasuna v ta obračun povsem sproščeno, saj je vloga favorita povsem jasna. Los Rojillos bi v primeru zmage osvojili svoj prvi pokalni naslov, leta 2005 so sicer igrali v finalu, a so morali priznati premoč Real Betisu.

Na strani Reala je tudi zgodovina, saj Osasuna proti Realu ni slavila v nobenem tekmovanju že vse od leta 2011, na zadnji medsebojni tekmi febraurja je bil Real boljši z 2:0.

Španski pokal, finale

Sobota, 6. maj: