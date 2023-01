Barcelona zmagala z igralcem več, Oblaka lahko skrbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za španski pokalni naslov se poteguje le še osem ekip. Za največjo poslastico v četrtfinalu bosta v četrtek z mestnim obračunom poskrbela Real in Atletico. Jan Oblak in druščina bodo poskušali ponesrečeno sezono reševati v pokalu, statistika njegovih nastopov proti stanovskemu kolegu Thibautu Courtoisu pa daje vedeti, da bo Simeonejevi četi na Santiago Bernabeuu vse prej kot lahko.

V španskem prvenstvu je najvišje Barcelona. Zadolženi klub iz Katalonije je jeseni razočaral navijače z izpadom iz lige prvakov, a jih prejšnji teden spravil v boljšo voljo z osvojenim superpokalom. Takrat je v finalu v Savdski Arabiji suvereno ugnal Real (3:1), od katerega je boljši tudi v prvenstvu. Vodilna Barcelona ima pred belimi baletniki tri točke prednosti, dobro pa ji kaže tudi v pokalu, kjer je izkoristila prednost domačega igrišča.

V sredo zvečer z 1:0 premagala Real Sociedad. Slednji so že v 40. minuti ostali brez izključenega Braisa Mendeza. Zmagoviti gol pa je v 52. minuti zabil Ousmane Dembele.

Oblak še ni premagal Courtoisa

Jan Oblak z Atleticom še ni osvojil pokalnega tekmovanja. Bi lahko cilj uresničil v tej sezoni? Foto: Reuters Vrhunec četrtfinalnih spopadov prinaša četrtkov mestni derbi v Madridu. Real bo pričakal Atletico. Oba velikana sta pred kratkim doživela nekaj neuspehov, a nato v zadnjem tednu popravila igro in si z dobrim rezultatom utrdila samozavest. Real je tako v osmini finala pokala po velikem preobratu izločil Villarreal (od 0:2 do 3:2), nato pa v prvenstvu osvojil še baskovsko trdnjavo v Bilbau.

Bolje gre tudi Atleticu, ki je v zadnjem tednu najprej v pokalu izločil Levante (0:2), nato pa v prvenstvu ugnal še Valladolid (3:0). Jan Oblak je tako nanizal dve tekmi brez prejetega zadetka. V tej sezoni se mu to ne dogaja pogosto. Včasih je to bila njegova specialiteta, saj je s pomočjo trdne in borbene obrambe Atletica prejemal zelo malo zadetkov. Zdaj ga čaka zahtevno gostovanje, v katerem bo Atletico reševal sezono.

Pokal velja še za zadnje tekmovanje, ki ponuja priložnost, da v tej sezoni osvoji lovoriko. Statistika pa ni zaveznica 30-letnega Škofjeločana. Pomeril se bo s stanovskim kolegom, ki mu je leta 2014 s svojo vrnitvijo iz Madrida v London odprl pot do prihoda k Atleticu. Courtois je pred davnimi leti blestel med vratnicama Atletica, s katerim se je uvrstil tudi v finale lige prvakov. Nato je branil za Chelseaja in Real Madrid, vselej, ko se je pomeril z Oblakom, pa je ostal neporažen. S kapetanom slovenske izbrane vrste se je pomeril enajstkrat. Šestkrat je zmagal, petkrat pa remiziral.

Thibaut Courtois je bil lani veliki junak madridskega Reala v finalu lige prvakov. Foto: Reuters

To je podatek, ki lahko skrbi Oblaka, po drugi strani pa je v športu le malo nizov, ki se jih ne prekine. Če bi tako nekdanji čuvaj mreže Olimpije in Benfice dočakal krstno zmago proti Courtoisu, bi bila to velika zmaga Atletica. Diego Simeone, ki bi lahko po koncu sezone zapustil madridski klub, bi tako ostal v igri za pokalno lovoriko.

