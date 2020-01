Simeone v težavah, Oblak se seli na klop

Španski kraljevi pokal v tej sezoni poteka v drugačnem formatu. V šestnajstini finala se igra le 16 tekem. Tako o napredovanju odloča le ena tekma, kar bi lahko poskrbelo za večjo draž. Barcelona bo v sredo gostovala pri tretjeligašu Ibizi, trener domačinov Pablo Alfaro pa je zvezdniško zasedbo Kataloncev opozoril, naj pričakuje vojno. ''Nogometno vojno. Ne razumite napak,'' je pojasnil. To bo druga tekma Barcelone, odkar jo vodi nov trener Quique Setien, Kataloncem pa bi lahko povzročala težavo umetna travnata podlaga, s katero ima Ibiza veliko več izkušenj. Alfaro in Setien sta bila pred 25 leti soigralca v vrstah Racinga iz Santanderja.

Beli baletniki po 21 letih v Salamanci

S tretjeligašem bo imel opravka tudi Real. Ko so nogometaši Unionistasa de Salamance v živo spremljali žreb pokala in izvedeli, da se bodo udarili s kraljevim klubom (vedeli so, da bo eden izmed štirih udeležencev superpokala), navdušenju ni bilo videti konca. Prihajajo beli baletniki, magnet za gledalce, dvoboj pa bo potekal na majhnem stadionu, ki sprejme le dobrih 3.000 gledalcev.

Navdušenje nogometašev Salamance, ko so izvedeli, da bodo igrali z Realom:

Unionistas de Salamanca players went crazy after drawing Real Madrid in the Copa del Rey 😂



(via @UnionistasCF) pic.twitter.com/ShAAZTPiV7 — ESPN FC (@ESPNFC) January 14, 2020

Nazadnje je Real v Salamanci gostoval pred 21 leti. Takrat se je pomerila z drugim klubom. Zdaj bo njen tekmec Unionistas da Salamanca, mladi španski klub, ustanovljen leta 2013 in v lasti navijačev.

Adan namesto Oblaka

Jan Oblak v zadnjih sezonah tradicionalno ne brani na tekmah španskega pokala. Foto: Getty Images Trener Atletica Diego Simeone ima v zadnjem obdobju težave zaradi okrnjene konkurence v moštvu. Na zadnji prvenstveni tekmi pri Eibarju (0:2) je ostal praznih rok, na klopi za rezervne igralce pa so zaradi številnih odsotnih varovancev sedeli le trije nogometaši. Pred četrtkovo pokalno tekmo s tretjeligašem Cultural Leonesa lahko z vratarji skupaj računa le na 16 igralcev prvega moštva, tako da si ne bo mogel privoščiti veliko rotacij.

Največja bo na položaju vratarja, kjer na pokalnih tekmovanjih že tradicionalno brani drugi vratar. Tako bo 32-letni Španec Antonio Adan dobil prednost pred Janom Oblakom, ki se seli na klop. Na seznamu poškodovanih je ogromno igralcev, med njimi tudi Koke, Diego Costa, Vrsaljko, Giménez, Lemar in Trippier, tako da bi lahko načrt, da bi na pokalnem dvoboju odpočil nekatere zvezdnike v polju, denimo Alvara Morato in Joaa Felixa, padel v vodo.