Španke prve finalistke mundiala, prvič v zgodovini

Španske nogometašice so prve finalistke svetovnega prvenstva, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V prvem polfinalu so na stadionu Eden Park v Aucklandu pred 43.217 gledalci z 2:1 premagale Švedinje in se sploh prvič prebile v finale SP. Za drugo finalno vstopnico tega mundiala se bodo v sredo v Sydneyju pomerile domačinke in Angležinje.