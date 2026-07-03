Prvi vratar španske nogometne reprezentance Unai Simon je novi rekorder. Na tekmah svetovnega prvenstva, niz je začel že na SP 2022 v Katarju, se njegova mreža ni zatresla že 519 minut. S tem je podrl svetovni rekord, ki ga je imel pred tem kar 36 let v svojih rokah italijanski čuvaj mreže Walter Zenga.

Evropski prvaki Španci so na SP 2026 vse bolj razigrani. Če so v uvodnem nastopu še streljali s slepimi naboji in proti Zelenortskim otokom nepričakovano osvojili le točko (0:0), pa so v nadaljevanju začeli nizati zmage. Do teh so prišli vselej brez prejetega zadetka. Vratar Unai Simon je tako zaklenil vrata na vseh štirih tekmah na letošnjem mundialu. Če upoštevamo tudi obdobje, ko je bil nepremagan na SP 2022 v Katarju, je tako nanizal že 519 minut, v katerih se njegova mreža ni zatresla.

V objemu z mladim branilcem Paujem Cubarsijem po zmagi nad Avstrijo (3:0), ko je postavil svetovni rekord. Foto: Reuters

S tem je vratar Athletica, ki na dvoboju šestnajstine finala SP 2026 proti Avstriji (3:0) ni imel veliko dela, postal novi svetovni rekorder. Prejšnji rekord legendarnega Italijana Walterja Zenge (517 minut), ki ga je postavil pred 36 leti na domačem SP 1990, je presegel za dve minuti. Po novem je nepremagan že 519 minut zapored, rekord pa lahko v kratkem še poveča, saj ga kmalu čaka obračun osmine finala proti Portugalski.

Simon je pred svetovnim prvenstvom popravil še španski rekord, ki ga je na SP 2010 in 2014 dosegel Iker Casillas. Sloviti rojak in dolgoletni kapetan madridskega Reala je bil na tekmah svetovnega prvenstva nepremagan 476 minut zapored.