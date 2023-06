Zadnji krog la lige, pa šteje prav vseh 10 tekem

Ob zaključku španskega prvenstva se vsem ekipam dogajajo spodrsljaji. Barcelona je izgubila na dveh tekmah od zadnjih treh tekem, a je naslov osvojila že predčasno. Pred zadnjim krogom ima 11 točk več od drugega Reala Madrida. Ta je izgubil na dveh tekmah od zadnjih petih in ima točko naskoka pred Atleticom Madridom. Zadnji so med vratnicama brez poškodovanega Jana Oblaka in tako so na zadnjih petih tekmah enkrat izgubili in enkrat igrali neodločeno.

Real proti Athleticu iz Bilbaa velja za favorita, saj je ta ob koncu sezone v še slabši formi: štirje porazi na zadnjih petih tekmah. Januarja je Real medsebojno tekmo dobil z 2:0. Atletico Madrid ima na papirju težje delo, saj je Villarreal na petem mestu prvenstvene lestvice. Je pa res, da jim tekma veliko ne šteje: ne morejo več na četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov, obenem pa jih ne more ogroziti niti šesti Betis.

Jan Oblak zaradi poškodbe na zadnjih tekmah sezone ne igra. Foto: Reuters Bo pa v zadnjem krogu la lige zelo zanimivo v boju za sedmo mesto, ki kot zadnje pelje v Evropo (kvalifikacije za konferenčno ligo). Trenutno je sedma Osasuna, a ima prav tako 50 točk še Athletic, z le eno manj pa sledijo Girona, Rayo Vallecano in Sevilla. Zadnja si je sicer z novim naslovom v evropski ligi zagotovila mesto v ligi prvakov.

Nič manj dramatično pa ne bo v boju za obstanek. Espanyol in Elche sta na zadnjih dveh mestih že izpadla, trenutno pa je 18. Valladolid, a ima še 13. Cadiz le dve točki več. Torej je ogroženih še šest ekip!

Špansko prvenstvo, zadnji, 38. krog:

Nedelja, 4. junij: