Na svetovnem prvenstvu za nogometašice so se v četrtfinale že uvrstile Japonska, Nizozemska, Španija in Švedska. Danes se bosta v uvodnem srečanju osmine finala pomerili izbrani vrsti Anglije in Nigerije, nato pa bodo na delu Avstralke in Danke. Bodo sogostiteljice svetovnega prvenstva pred polnimi tribunami v Sydneyju preskočile skandinavsko oviro?