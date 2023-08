Lani so se Španke uprle, letos po zadetku najstnice do zgodovinskega uspeha

Nogometašice Španije so se prvič uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva, potem ko so v Wellingtonu po podaljšku premagale Nizozemsko z 2:1 (1:1, 0:0). Odločilni gol za zmago je v drugem podaljšku (111. minuta) dosegla najstnica Salma Paralluelo z natančnim strelom v daljši kot. Njihove tekmice v polfinalu bodo Japonke ali Švedinje.

Nekaj podobnega, kar se je letos zgodilo v slovenski ženski reprezentanci, se je lani jeseni v španski. Petnajst nogometašic ni več želelo delati s selektorjem Jorgejem Vildo. Vilda je ostal selektor, šest od tistih 15 igralk pa sodeluje na letošnjem prvenstvu. In sploh prvič so se Španke uvrstile v četrtfinale.

Španke prvič v polfinalu

Damaris Egurrola se je pomerila proti nekdanjim soigralkam in potegnila krajšo. Foto: Reuters Damaris Egurrola, ki je bila rojena v ZDA nizozemski mami in španskemu očetu, je igrala za Španijo. Tudi ona je bila med tistimi, ki ni več želela trenirati pod vodstvom Vilde. In odločila se je za zamenjavo nogometnega državljanstva. Zdaj igra za Nizozemsko. Tako je v četrtfinalu nastopila proti nekdanjim soigralkam iz španske reprezentance, a po koncu dvoboja ni imela razlogov za zadovoljstvo.

Španke so namreč po podaljšku zmagale z 2:1 in poskrbele za zgodovinski uspeh, saj so se prvič na svetovnem prvenstvu uvrstile med najboljše štiri. Skozi celotno tekmo so imele več strelov na gol, proti vratom nizozemske vrste so jih sprožile kar 26.

Jasno in nespametno igranje z roko v polju nizozemske branilke Stefanie van der Gragt je Španiji prineslo kazen manj kot deset minut pred koncem rednega dela. Z bele točke je bila zanesljiva napadalka Mariona Caldentey in premagala nizozemsko vratarko Daphne van Domselaar v 81. minuti.

Zmagoviti zadetek je dosegla 19-letna nogometašica Barcelone Salma Paralluelo. Foto: Reuters

Nizozemska je spoznala, da ne more več igrati tako obrambno, in je vse sile usmerila v napad. Van der Gragt se je za svojo prejšnjo napako oddolžila tako, da je sama prebila špansko obrambo in v sodnikovem dodatku zadela za izenačenje ter oranjam izsilila dodatnih 30 minut igre. V podaljšani igri pa so bile boljše Španke, najstnica Salma Paralluelo je dosegla zmagoviti gol v 111. minuti, in si prvič v zgodovini priigrale polfinale mundiala. Nizozemska, podprvakinja SP 2019, je tokrat ostala brez priložnosti za kolajno.

Španija bo v torek v polfinalu igrala z zmagovalkami tekme med Japonsko in Švedsko, finale je na sporedu 20. avgusta v Sydneyju.

