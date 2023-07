Pomembna in težka tekma za olimpijske prvakinje

Na ženskem svetovnem prvenstvu v nogometu imata sedmi dan tekmovanja Japonska in Španija v skupini C priložnost za novo zmago. Japonke, ki so v prvem krogu s 5:0 premagale Zambijo, igrajo s Kostariko; Španke, ki so bile od Kostarike boljše s 3:0, pa z Zambijo.

Bolj zanimiva in bolj pomembna tekma bo ob 14. uri po srednjeevropskem času v skupini B. Pomerili se bosta Kanada in Irska. Kanadčanke so v prvem krogu z Nigerijkami igrale 1:1, najverjetneje pa bodo tudi na tej tekmi brez lažje poškodovane Jessie Fleming, ki je na zadnjih olimpijskih igrah v zanje zlatem finalu zabila dva gola. Irke so še brez točke, saj so na uvodni tekmi pred 80.000 navijači z gostiteljicami Avstralkami izgubile z 0:1.

SP v nogometu za ženske, 7. dan:

Lestvice: