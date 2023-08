Branilke naslov svetovnih prvakinj v nogometu Američanke so se s precej muke vendarle prebile v osmino finala mundiala v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V tretjem krogu skupine E so igrale neodločeno 0:0 s Portugalsko in se naprej prebile s petimi točkami oziroma s točko več od Portugalk. Prvo mesto v skupini so s sedmimi osvojile Nizozemke, ki so s 7:0 nadigrale Vietnamke.