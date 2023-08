V živo: kdo bo še pisal zgodovino in se udaril s Špankami?

V taborih Avstralije in Anglije danes vlada posebna energija, saj izbrani vrsti lovita zgodovinski dosežek. Nobeni izmed omenjenih reprezentanc se na svetovnem prvenstvu še ni uspelo uvrstiti v finale. Sogostiteljice največjega nogometnega dogodka, ki bodo računale na prednost domačega igrišča, na stadionu Australia v Sydneyju se bo stiskalo 81 tisoč gledalcev, sploh prvič nastopajo v polfinalu svetovnega prvenstva.

Če bi preskočile angleško oviro, bi postale prva (so)gostiteljica SP v tem stoletju, ki bi zaigrala v sklepnem dejanju največjega tekmovanja. Nazadnje je to uspelo Američankam leta 1999. Če bi danes zmagale Angležinje, bi se Anglija na seznamu držav, ki se lahko pohvalijo tako s finalisti kot finalistkami svetovnega prvenstva, pridružila Braziliji, Nemčiji, Nizozemski, Španiji in Švedski. Na papirju so favoritinje Angležinje, ki na svetovni jakostni lestvici zasedajo četrto mesto. Avstralke so desete.

V Sydneyju ne manjka tudi angleških navijačev. Foto: Reuters

Angležinje bodo zaradi kazni danes pogrešale najboljšo strelko Lauren James, pri Avstralkah pa se z zdravstvenimi težavami sooča strelska rekorderka Sam Kerr. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili aprila, ko so zmagale Avstralke in s tem prekinile niz neporaženost ''levinj'', ki je trajal kar 30 tekem.

Španke preskočil švedsko oviro

Španske nogometašice so prve finalistke svetovnega prvenstva, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V prvem polfinalu so na stadionu Eden Park v Aucklandu pred 43.217 gledalci z 2:1 premagale Švedinje in se sploh prvič prebile v finale SP.

Veselje Špank, ki se bodo v nedeljo potegovale za prvi svetovni naslov. Foto: Guliverimage

Za drugo finalno vstopnico tega mundiala se bodo v sredo v Sydneyju pomerile domačinke in Angležinje. V napetih zadnjih minutah tekme je prva zadela Španija, ko je v 81. minuti gol dosegla komaj 19-letna napadalka Barcelone, Salma Paralluelo.

Paralluelo je v igro vstopila v drugem polčasu, ko je v 57. minuti zamenjala dvakratno najboljšo nogometašico na svetu in klubsko kolegico pri Barceloni, Alexio Putellas. Slednja sicer še ni stoodstotna po hudi poškodbi, ki jo je staknila dan pred začetkom zadnjega evropskega prvenstva.

Foto: Guliverimage

Ko se je že zdelo, da bodo Španke tekmo mirno pripeljale do konca, pa je zanje sledil šok. Švedinje so namreč prek Rebecke Blomqvist v 88. minuti izenačile. A nogometašice furije se niso predale, saj je dve minuti pozneje zadela še branilka Real Madrida, kapetanka Olga Carmona Garcia, ki je izkoristila podajo klubske kolegice Terese Abelleira Duenas.

