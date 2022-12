Maroški selektor: Upam, da nas Francozi ne spoštujejo

Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju bo danes znan še drugi finalist. Za drugo finalno vstopnico in nedeljski spopad z Argentino se bosta ob 20. uri na stadionu Al Bayt pomerila branilka naslova Francija in največje presenečenje letošnjega prvenstva Maroko, ki bo kot prva afriška država zaigral v polfinalu mundiala. Poraženec tega dvoboja se bo v soboto s Hrvaško pomeril za tretje mesto.

SP 2022 v Katarju, 21. tekmovalni dan, polfinale:

Francija ali Maroko?

Po torkovem polfinalu, v katerem je Argentina s 3:0 odpihnila Hrvaško, bomo na svetovnem prvenstvu danes dobili še drugega finalista. Na stadionu Al Bayt se bosta pomerila Francija in Maroko, ki bo imel v Katarju najbolj bučno podporo do zdaj. Kot so poročali tuji mediji, naj bi v torek in danes v Doho prišlo kar 30 posebnih letal iz Maroka. Selektor Maroka Walid Regragui je že večkrat med prvenstvom poudaril, da so njihovi navijači pravi 12. igralec ekipe, še bolj pa bo do izraza prišel na obračunu z branilci naslova. Maroko in Francija sta se na uradnih tekmah v zadnjih dvajsetih letih srečala le enkrat. Na prijateljski tekmi novembra 2007 je bil izid 2:2.

Maroko bo imel bučno podporo s tribun. Foto: Reuters

Reprezentanca Maroka je z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva zagotovo pripravila najprijetnejše presenečenje turnirja v Katarju. Kot do zdaj prva afriška in arabska država med štirimi najboljšimi ohranja upanje, da naredi še korak naprej. Severnoafriška država je na prvenstvu do zdaj pripravila več presenečenj, kar ji je uspelo predvsem s pomočjo trde obrambe, ki je na petih odigranih tekmah prejela le en zadetek. To je najmanj izmed vseh reprezentanc na turnirju v Katarju.

Najmočnejša obramba proti najmočnejšemu napadu Francozi so v četrtfinalu izločili Anglijo, v osmini finala pa Poljsko. Foto: Reuters

Na svetovnih prvenstvih z enakim formatom, kot je letošnji, je do zdaj samo eni ekipi do finala uspelo prejeti zgolj en zadetek –leta 2006 Italiji, ki je v finalu nato z 2:1 premagala Francijo. Maročane pa v polfinalu čaka verjetno najzahtevnejše delo v obrambi do zdaj, saj je Francoz Kylian Mbappe v boju za prvega strelca prvenstva s petimi zadetki ob Lionelu Messiju še naprej v vodstvu. Štiri zadetke je dosegel njegov soigralec Olivier Giroud, ki je dosegel prav odločujoči gol na tekmi z Anglijo.

Maroška obramba se bo sicer v polfinalu pomerila z enim najučinkovitejših napadov na prvenstvu v Katarju. Francija je na tem mundialu dosegla 12 zadetkov, kar je največ med vsemi polfinalisti in en gol manj od vodilne ekipe do zdaj na turnirju – Anglije, ki so jo Francozi izločili v četrtfinalu. 12 zadetkov je na turnirju pred porazom v četrtfinalu z Marokom dosegla tudi Portugalska, ki ji nato ni uspelo zatresti maroške mreže.

Kylian Mbappe je na tem prvenstvu dosegel pet zadetkov. Foto: Guliverimage

Težave Upamecanoja in Rabiota

Galski petelini, ki v Katarju branijo naslov iz Rusije, bodo tokrat že sedmič nastopili v polfinalu, do zdaj pa so bili v polfinalih neuspešni trikrat. V svojih vitrinah imajo poleg pokala iz leta 2018 še lovoriko svetovnih prvakov iz leta 1998. "Imamo dovolj izkušenj, da nikakor ne bomo podcenili nasprotnikov. Zavedamo se, da Maroko v polfinalu ni po nesreči. Ravno mi, najbolj izkušeni igralci, moramo zagotoviti, da bomo vsi pripravljeni na nov hud boj. Veseli smo, da smo se uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, ker vsi vemo, da to ni enostavno, a naš edini in glavni cilj zdaj je zmaga. To je bil vedno naš namen," je pred tekmo dejal francoski branilec Raphael Varane. Francozi ostajajo v boju za ubranitev naslova prvakov, s čimer bi postali prva ekipa s tem dosežkom po Braziliji leta 1962.

Ima pa francoski selektor Didier Deschamps pred obračunom z Marokom kar nekaj skrbi, saj sta zaradi bolezni na torkovem treningu manjkala Dayot Upamecano in Adrien Rabiot, nastop obeh pa je pod velikim vprašajem.

Lahko Maročani presenetijo še Francoze? Foto: Reuters

Lačen uspeha pa je tudi Maroko, ki je pripravljen na boj z novo nogometno velesilo. Na poti do polfinala so Maročani najprej izločili Špance, nato pa še Portugalce. "Zavedamo se, da v tem dvoboju nismo favoriti, a smo zelo samozavestni. Za napredovanje se bomo borili na vso moč, borili se bomo za vse afriške nacije in tudi arabski svet. Veseli nas dejstvo, da bo tekma videti, kot da igramo doma. V veliko čast nam bo igrati pred tako številčnimi navijači," je dejal strateg Maroka Regragui.

"Upamo, da nas Francija ne bo spoštovala. Ker nam bo še veliko težje, če nas bo. Mogoče boste rekli, da sem nor, a želimo postati prvaki. Ljubim svojo državo, nismo utrujeni in borili se bomo do zadnje sekunde," je še sklenil Regragui, ki je z Marokom podrl še en rekord, saj je njegova ekipa z izkupičkom treh zmag in treh remijev najdlje neporažena afriška država na svetovnih prvenstvih.

Verjetni začetni postavi: Francija: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Maroko: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

V Franciji pred tekmo z Marokom policijske okrepitve Kot poroča STA, bodo zaradi tekme med Francijo in Marokom danes v Franciji močno okrepili prisotnost policistov po državi. Polovica teh dodatnih policijskih sil bo delovala na širšem območju Pariza, je sporočil notranji minister Gerald Darmanin. Za zdaj pa ne nameravajo zapreti Elizejskih poljan, kjer se ob nogometnih obračunih množično zbirajo navijači, čeprav so se pariške mestne oblasti zavzemale za to, da bi med tekmo in po njej omejili ali prepovedali promet na tej sloviti ulici. Bodo pa dostop do središča mesta omejili na druge načine, zaprli bodo nekatere obvoznice, v središču Pariza pa tudi nekatere postaje podzemne železnice in hitrih železniških linij. V soboto so navijači poskrbeli za izgrede. Foto: Reuters Zaradi slabih izkušenj v soboto, ko so po uvrstitvi obeh ekip v polfinale tudi v Parizu izbruhnili navijaški neredi, bodo tokrat Francozi več pozornosti namenili varnosti. Med drugim bodo poostreno nadzirali mesta, kjer bi lahko prišlo do nevarne uporabe pirotehnike, preventivno pa bodo odstranili tudi smetnjake, gradbene ograje in podobno, kar bi se lahko v morebitnih navijaških izgredih spremenilo v nevarne predmete. Kot je poročala francoska tiskovna agencija, so po sobotnih tekmah aretirali 170 oseb, od tega sto v Parizu.

Preberite še: