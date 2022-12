Maroški selektor brez dlake na jeziku: Upam, da Ronaldo ne bo igral

Po petkovih dramatičnih razpletih dveh četrtfinalnih tekem bomo na svetovnem prvenstvu v Katarju danes dobili še drugi polfinalni par. V prvem četrtfinalu se bosta ob 16.00 udarila Maroko in Portugalska, ob 20.00 pa bo sledila še velika poslastica med Anglijo in svetovno prvakinjo Francijo.

SP 2022 v Katarju, 19. tekmovalni dan, osmina finala:

Maročani pišejo zgodovino, Portugalci se ukvarjajo z dramo po imenu Ronaldo

Za uvod v današnji četrtfinale se bosta na stadionu Al Tumama v Dohi pomerili reprezentanci Maroka in Portugalske. Maročani v Katarju pišejo zgodovino, saj bodo prvič v zgodovini zaigrali v četrtfinalu svetovnega prvenstva, ob tem pa so po Kamerunu (1990), Senegalu (2022) in Gani (2010) postali šele četrta afriška reprezentanca, ki se ja zavihtela do te stopnje tekmovanja. Nobeni od prej omenjenih reprezentanc pa se ni uspelo zavihteti v polfinale. Atlaški levi, kot je vzdevek maroške izbrane vrste, so do zdaj le enkrat nastopili v osmini finala, in sicer leta 1986, zdaj pa jih čaka premierni nastop med najboljšimi osmimi reprezentancami sveta, potem ko so v osmini finala po izvajanju enajstmetrovk domov poslali Španijo.

Maročani so v osmini finala pripravili veliko presenečenje, potem ko so izločili Špance. Foto: Reuters

Na drugi strani so močno optimistični Portugalci, ki so se v torek s 6:1 poigrali s Švico. Imajo pa v portugalskem taboru v tem času več dela kot s svojima igro in pripravo z govoricami okoli Cristiana Ronalda, ki se nikakor ne poležejo. Ta je zadnjo tekmo začel na klopi, s tem pa znova dvignil ogromno prahu. Namesto njega je v prvi enajsterici zaigral mladi Goncalo Ramos, ki je ob zmagi s 6:1 dosegel tri zadetke. Mediji so se zatem hitro razpisali, da je portugalski zvezdnik pred tem v pogovoru s selektorjem Fernandom Santosom grozil z odhodom z mundiala, kar sta pa tako Ronaldo kot celotna reprezentanca že zanikala in dejala, da je reprezentanca močnejša kot kdajkoli prej. Še vedno pa se poraja vprašanje, ali bo Ronaldo tudi tekmo proti Maroku odprl na klopi?

Maroški selektor: Upam, da Ronaldo ne bo igral

"Upam, da ne bo igral. Kot trener se zavedam, da je eden najboljših igralcev v zgodovini, zato bi bil sam vesel in zadovoljen, če ne bi igral," je pred tekmo iskreno priznal maroški selektor Walid Regragui. Ronaldo je bil tudi glavna tema na zadnji novinarski konferenci obeh ekip pred tekmo, na kateri je portugalski selektor Santos opozoril, da bo tekma z Marokom povsem drugačna od tiste s Švico. Portugalska bo tretjič v zgodovini lovila nastop v polfinalu svetovnega prvenstva, nazadnje so Portugalci v četrtfinalu igrali leta 2006, pred tem pa so se med najboljših osem reprezentanc zavihteli še leta 1966.

Portugalska in Maroko sta se nazadnje pomerila na prejšnjem svetovnem prvenstvu, ko je v skupinskem delu Portugalska slavila z 1:0. "To je bila za nas morda celo najtežja tekma na prvenstvu. Čeprav smo zmagali, smo na tisti tekmi zelo trpeli. Moji igralci se tega zavedajo," je povedal selektor Portugalcev Santos.

Portugalci so v osmini finala povsem nadigrali Švico. Foto: Reuters

"Evforija nas ni ponesla. Samo presenetili smo nekaj ljudi in algoritmov, ki so pričakovali, da se bosta naprej uvrstili najprej Belgija, nato pa še Španija. A nismo se zadovoljili s tem, kar nam je uspelo," pa je pred tekmo dejal Regragui, ki je z Marokom do zdaj, če odštejemo izvajanje enajstmetrovk, prejel le en gol. Ima pa Regragui nekaj težav s poškodbami, pod vprašajem so tako nastopi Sofyana Amrabata, Romaina Saissa in Nayefa Aguerda. Bosta pa pri Portugalski zagotovo manjkala Nuno Mendes in Danilo Pereira, ki sta sicer že pred tem imela ogromno težav s poškodbami in nista bila v načrtu za igranje.

Verjetni začetni postavi: Maroko: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Portugalska: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; B. Silva, Carvalho, Otavio; Fernandes, Ramos, Felix

Poslastica med Anglijo in Francijo

Na večernem četrtfinalu se bosta za zadnjo polfinalno vstopnico udarili večni nasprotnici Anglija in Francija. Pred obračunom z branilci naslova so bili v angleški zasedbi deležni le enega vprašanja, in sicer, kako mislijo zaustaviti Kyliana Mbappeja, ki je s petimi zadetki trenutno najboljši strelec letošnjega svetovnega prvenstva.

"Prepričan sem, da se bodo Angleži dobro pripravili na Kyliana. A on je tisti igralec, ki lahko naredi razliko na takšni tekmi. Kylian je le Kylian in vedno bo," je o svojem glavnem zvezdniku dejal francoski selektor Didier Deschamps.

Kyle Walker je opozoril, da Francija ni nikakor samo Kylian Mbappe. Foto: Reuters

Da Francija ni le Mbappe, je na novinarski konferenci pred tekmo opozoril branilec Anglije Kyle Walker. "Kylian je odličen igralec, a tega res ne razumem, ne igramo tenisa, to ni individualni šport," je bil jasen Walker, ki ga na stadionu Al Bajt s soigralci čaka zahtevna naloga. Angleži so sicer v zadnjih letih ves čas udeleženci izločilnih bojev, leta 2108 so na svetovnem prvenstvu nastopili v polfinalu, na lanskem evropskem prvenstvu pa se je njihova zgodba zaključila s porazom v finalu.

Angleži izjemno napadalno uspešni

Zasedba Garetha Southgata je za razliko od prejšnjih tekmovanj tokrat bolj strelsko in napadalno uspešna, na štirih tekmah je dosegla 12 zadetkov in je s Portugalsko najbolj učinkovita reprezentanca prvenstva. "Mislim, da je to za nas odlična priložnost, da stopimo na tla in pokažemo, da smo odlična ekipa, ki lahko doseže odlične stvari in nam da še več upanja, da osvojimo naslov. Nočem reči, da zdaj tega ne verjamemo, a z zmago nad reprezentanco, kot je Francija, ki brani naslov, nas bi zagotovo še povzdignilo," je prepričan Walker.

Kylian Mbappe in Olivier Giroud sta na tem prvenstvu strah in trepet nasprotnikov. Foto: Guliverimage

Angleži so v osmini finala s 3:1 izločili Senegal, Francozi pa so z enakim izidom ukanili Poljake, s tem pa so ohranili upanje, da jim bi po letu 2018 še drugič zapored uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Three Lions, kot je vzdevek angleške izbrane vrste, so sicer že šestkrat v zgodovini izpadli na tej stopnji tekmovanja, nazadnje leta 2006, šestkrat v zadnjih osmih poskusih pa so v izločilnih bojih svetovnih prvenstev izpadli proti evropski zasedbi. Francozi so se na zadnjih sedmih svetovnih prvenstvih petkrat zavihteli vsaj do četrtfinala prvenstva, dobili so tudi osem izmed zadnjih desetih obračunov v izločilnih bojih proti evropski reprezentanci.

Obeta se tudi obračun dveh odličnih strelcev, saj sta tako Harry Kane kot Olivier Giroud za svoji reprezentanci dosegla že po 52 zadetkov.

Ekipi sta se do zdaj na svetovnih prvenstvih med seboj pomerili dvakrat, oba obračuna pa je v letih 1966 in 1982 dobila Anglija, a na zadnjih medsebojnih obračunih pa je na osmih tekmah Anglija le enkrat zmagala.

Verjetni začetni postavi: Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden

Francija: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

