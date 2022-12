Maročani poskrbeli za novo veliko senzacijo, Cristiano Ronaldo v solzah

Po petkovih dramatičnih razpletih dveh četrtfinalnih tekem bomo na svetovnem prvenstvu v Katarju danes dobili še drugi polfinalni par. Že današnja prva tekma je postregla z novim velikim presenečenjem, saj je Maroko z 1:0 (1:0) ugnal Portugalsko in se kot prva afriška reprezentanca v zgodovini prebil med najboljše štiri reprezentance na mundialih! Ob 20.00 bo sledila še velika poslastica med Anglijo in svetovno prvakinjo Francijo.

SP 2022 v Katarju, 19. tekmovalni dan, četrtfinale:

Maročani še naprej pišejo zgodovino

Letošnje svetovno prvenstvo v Katarju še naprej piše neverjetne zgodbe. Za novo so danes poskrbeli nogometaši Maroka, ki so v četrtfinalu na stadionu Al Tumama v Dohi na kolena z 1:0 spravili Portugalsko in se kot prva afriška država prebili v polfinale svetovnih prvenstev. Maročani so na celem prvenstvu, če odštejemo enajstmetrovke proti Španiji, prejeli le en zadetek, pa še tega so si proti Kanadi zabili sami. Cristiano Ronaldo je tako postal naslednji od zvezdnikov, ki se prej kot želeno poslavljajo od Katarja, po koncu tekme pa ni mogel skriti solz razočaranja.

Po precej mirnem začetku srečanja z obeh strani je edini gol na tekmi padel v 42. minuti, ko je predložek pred vrata Portugalske v 42. minuti poslal Yahya Attiat-Allah, v kazenskem prostoru pa je z izjemnim skokom žogo ob veliki napaki vratarja Dioga Coste z glavo v mrežo Portugalcev spravil Youssef En-Nesyri. Takoj zatem so poskusili še Portugalci, a je Bruno Fernandes zadel prečko.

Youssef En-Nesyri je takole Maroko popeljal v polfinale. Foto: Reuters

Že v sodnikovem dodatku prvega polčasa je bil v novi priložnosti Fernandes, ki je ob preigravanju padel v kazenskem prostoru Maročanov, Portugalci so takoj burno zahtevali najstrožjo kazen, a je glavni sodnik Facundo Tello takoj pokazal, da ne bo nič z enajstmetrovko. Afriški predstavniki so sicer v dobršni meri pokazali predstavo v slogu s prejšnjih tekem. Posest žoge so prepustili tekmecu, se disciplinarno branili in čakali na protinapade.

Ronaldo v drugem polčasu do priložnosti, a ...

V drugem polčasu so Portugalci vse sile uperili proti vratom Maroka, v 51. minuti je priložnost dobil tudi Cristiano Ronaldo, ki je zamenjal Rubena Nevesa. Za Ronalda je bila to že 196. tekma v državnem dresu. To je izenačenje rekorda, kar zadeva nastope za izbrano vrsto, enako število jih je zbral tudi Kuvajtčan Bader Al-Mutava.

Kljub obleganju vrat nasprotnika, pa so Maročani odbijali poskus za poskusom Portugalcev. V 83. minuti je do izjemne priložnosti prišel Joao Felix, ki je žogo močno usmeril proti levemu zgornjemu kotu vrat Maroka, a se je z izjemno obrambo izkazal Bono. Portugalci so močno pritiskali na vrata tudi v zadnjih minutah, na roke jim je šla tudi izključitev Walida Cheddire v 93. minuti tekme, ko je prejel drugi rumeni karton. Maročani so imeli v 96. minuti veliko priložnost, potem ko je sam v protinapad stekel Zakaria Aboukhlal, a je bil na mestu Costa. Kljub zapravljeni priložnosti pa Portugalci niso več ogrozili vrat afriškega tekmeca, ki se je na koncu veselil velike uvrstitve med najboljše štiri reprezentance na svetu.

Cristiano Ronaldo je še drugo tekmo začel s klopi, svojo priložnost je dočakal v 51. minuti, na koncu pa je objokan sklenil prvenstvo. Foto: Reuters

Atlaški levi, kot je vzdevek maroške izbrane vrste, v Katarju tako še naprej pišejo zgodovino, saj so prvič v zgodovini igrali v četrtfinalu svetovnega prvenstva, ob tem pa so po Kamerunu (1990), Senegalu (2022) in Gani (2010) postali šele četrta afriška reprezentanca, ki se ja zavihtela do te stopnje tekmovanja. Zdaj so naredili še korak naprej in se kot prva afriška reprezentanca uvrstili v polfinale. Walid Regragui pa je postal prvi afriški selektor s četrtfinalom in zdaj s polfinalom SP.

Veselje Maroka, foto: Reuters:

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Poslastica med Anglijo in Francijo

Na večernem četrtfinalu se bosta za zadnjo polfinalno vstopnico udarili večni nasprotnici Anglija in Francija. Pred obračunom z branilci naslova so bili v angleški zasedbi deležni le enega vprašanja, in sicer, kako mislijo zaustaviti Kyliana Mbappeja, ki je s petimi zadetki trenutno najboljši strelec letošnjega svetovnega prvenstva.

"Prepričan sem, da se bodo Angleži dobro pripravili na Kyliana. A on je tisti igralec, ki lahko naredi razliko na takšni tekmi. Kylian je le Kylian in vedno bo," je o svojem glavnem zvezdniku dejal francoski selektor Didier Deschamps.

Kyle Walker je opozoril, da Francija ni nikakor samo Kylian Mbappe. Foto: Reuters

Da Francija ni le Mbappe, je na novinarski konferenci pred tekmo opozoril branilec Anglije Kyle Walker. "Kylian je odličen igralec, a tega res ne razumem, ne igramo tenisa, to ni individualni šport," je bil jasen Walker, ki ga na stadionu Al Bajt s soigralci čaka zahtevna naloga. Angleži so sicer v zadnjih letih ves čas udeleženci izločilnih bojev, leta 2108 so na svetovnem prvenstvu nastopili v polfinalu, na lanskem evropskem prvenstvu pa se je njihova zgodba zaključila s porazom v finalu.

Angleži izjemno napadalno uspešni

Zasedba Garetha Southgata je za razliko od prejšnjih tekmovanj tokrat bolj strelsko in napadalno uspešna, na štirih tekmah je dosegla 12 zadetkov in je s Portugalsko najbolj učinkovita reprezentanca prvenstva. "Mislim, da je to za nas odlična priložnost, da stopimo na tla in pokažemo, da smo odlična ekipa, ki lahko doseže odlične stvari in nam da še več upanja, da osvojimo naslov. Nočem reči, da zdaj tega ne verjamemo, a z zmago nad reprezentanco, kot je Francija, ki brani naslov, nas bi zagotovo še povzdignilo," je prepričan Walker.

Kylian Mbappe in Olivier Giroud sta na tem prvenstvu strah in trepet nasprotnikov. Foto: Guliverimage

Angleži so v osmini finala s 3:1 izločili Senegal, Francozi pa so z enakim izidom ukanili Poljake, s tem pa so ohranili upanje, da jim bi po letu 2018 še drugič zapored uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Three Lions, kot je vzdevek angleške izbrane vrste, so sicer že šestkrat v zgodovini izpadli na tej stopnji tekmovanja, nazadnje leta 2006, šestkrat v zadnjih osmih poskusih pa so v izločilnih bojih svetovnih prvenstev izpadli proti evropski zasedbi. Francozi so se na zadnjih sedmih svetovnih prvenstvih petkrat zavihteli vsaj do četrtfinala prvenstva, dobili so tudi osem izmed zadnjih desetih obračunov v izločilnih bojih proti evropski reprezentanci.

Obeta se tudi obračun dveh odličnih strelcev, saj sta tako Harry Kane kot Olivier Giroud za svoji reprezentanci dosegla že po 52 zadetkov.

Ekipi sta se do zdaj na svetovnih prvenstvih med seboj pomerili dvakrat, oba obračuna pa je v letih 1966 in 1982 dobila Anglija, a na zadnjih medsebojnih obračunih pa je na osmih tekmah Anglija le enkrat zmagala.

Verjetni začetni postavi: Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden

Francija: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

