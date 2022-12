V živo: Katastrofa Gane: zapravili 11-metrovko, nato na hitro dobili dva gola

SP 2022 v Katarju, 13. tekmovalni dan:

Lestvici:

V skupini H je bila v tretjem krogu v središču pozornosti tekme med Urugvajem (ena točka) in Gano (tri točke). Ganci bi z zmago potrdili uvrstitev v osmino finala in v 19. minuti, ko so dobili 11-metrovko, se je ta scenarij zdel povsem mogoč. A je Andre Ayew slabo streljal in vratar Sergio Rochet mu je zlahka branil. In kot da je takrat Gancem popolnoma popustila zbranost. Tri minute pozneje je imel priložnost Darwin Núñez, v 26. minuti je nato streljal Luis Suarez. Vratar Lawrence Ati-Zigi mu je branil, a je žoga padla neposredno na glavo nogometašu Urugvaja. To je bil Giorgian de Arrascaeta, ki je sploh prvič na prvenstvu začel v prvi postavi. In žogo je z glavo potisnil v gol. Za 1:0. Gre za 28-letnega nogometaša brazilskega Flamenga. Šest minut pozneje pa je isti nogometaš zadel še drugič. Podal mu je Suarez. In tako je na drugo mesto skočil Urugvaj, ki na prvih dveh tekmah prvenstva sploh ni dal gola.

Veselje Urugvaja po zaslugi Giorgiana de Arrascaete (foto: Reuters):

Kdo se bo pridružil Braziliji?

Z enakim izkupičkom kot v skupini H pa bodo v zadnji krog vstopile tudi reprezentance v skupini G. Tu si je mesto v osmini finala z dvema zmagama že zagotovila Brazilija, ki jo zvečer čaka obračun s Kamerunom, ki je po dveh krogih pri točki. Na drugem srečanju si bosta nasproti stali reprezentanci Švice (3 točke) in Srbije (1).

Brazilci še naprej veljajo za ene glavnih favoritov letošnjega prvenstva. Foto: Reuters

Brazilci se bodo na zadnji tekmi kroga pomerili s Kamerunom, ki bi se lahko prvič po letu 1990 uvrstil v osmino finala. Kamerunce čaka zahtevna naloga, saj Brazilci še nikoli v zgodovini svetovnih prvenstev niso izgubili proti afriški reprezentanci, dvakrat so bili boljši tudi od Kameruna, nazadnje leta 2014, ko so zmagali s 4:1. Če bi Brazilcem tudi proti Kameruncem uspelo ohraniti nedotaknjeno mrežo, bi skupinski del končali brez prejetega zadetka, kar je reprezentanci iz Južne Amerike nazadnje uspelo leta 1986.

Kamerunci za napredovanje nujno potrebujejo zmago, a na svetovnih prvenstvih je Kamerun v tem tisočletju slavil le enkrat. V prid afriški reprezentanci pa ne priča niti dejstvo, da jim že od leta 1990 ni uspelo premagati nobene reprezentance iz Južne Amerike. Ob tem pa morajo računati tudi na ugoden razplet na drugi tekmi, kjer Švica ne sme zmagati. Če bi Kameruncem uspelo veliko presenečenje v obliki zmage proti Braziliji z dvema ali več zadetki in če bi se druga tekma v skupini končala z remijem, potem bi Kamerun napredoval zaradi boljše gol razlike. Če bosta do zmag prišli tako Kamerun kot Srbija, bo prav tako odločila gol razlika.

Srbi še niso obupali nad prebojem v osmino finala. Foto: Reuters

Na drugi tekmi kroga mora Srbija za ohranitev upov za napredovanje nujno premagati Švico. Tej bi za napredovanje zadostovala že točka, če na drugi tekmi Kamerun ne bo ugnal Brazilije. V primeru poraza Kameruna in zmagi proti Švici bi se napredovanja veselila Srbija. Srbija kot samostojna država še nikoli ni napredovala v izločilne boje.

Mnogi na tekmi, ki bo zelo pomembna, pričakujejo še več napetosti, saj ima več nogometašev Švice kosovske korenine, s svojimi potezami pa so že večkrat sprožili val neodobravanja srbskih privržencev.