Začenja se drugačno svetovno prvenstvo: že nocoj prva tekma na izpadanje

Po 72 tekmah v boju za naslov svetovnega prvaka ostaja 32 reprezentanc, 16 se jih je poslovilo. Skupinski del je zaključen, začenja se šestnajstina finala. Prvo tekmo na izpadanje bosta v nedeljskem večeru v Inglewoodu odigrali reprezentanci Južne Afrike in Kanade. Gostitelji so v vlogi favorita tudi zato, ker naj bi prav danes dočakali veliko okrepitev.

Na 72 tekmah je skupno padlo 215 zadetkov, v povprečju skoraj natanko trije na tekmo. Pod šest zadetkov se je podpisal prvi strelec tekmovanja Lionel Messi, ki je z Argentino odlično začel obrambo naslova. Aktualni svetovni prvaki so ena od treh ekip, ki so v prvem delu turnirja nanizale tri zmage, s popolnim izkupičkom pa sta se v izločilne boje uvrstili tudi gostiteljica Mehika in Francija.

Prav finalisti zadnjega svetovnega prvenstva so po mnenju večine nogometnih privržencev prvi favorit za veliko julijsko slavje v New Jerseyju. Ekipa na čelu z razigranim Kylianom Mbappejem deluje zastrašujoče, kot prvi pa se bodo s tem izzivom v šestnajstini finala soočili Švedi. Južna Afrika je s presenetljivo zmago domov poslala Južno Korejo. Foto: Reuters

S tekmami na izpadanje se začenja drugačno svetovno prvenstvo. Slaba dnevna forma je lahko usodna tudi za najbolj suverene reprezentance, že nocoj pa se bo od velikega tekmovanja poslovila prva od 32 ekip, ki so si priborile mesto v šestnajstini finala. V Inglewoodu se bodo Kanadčani pomerili z izbrano vrsto Južne Afrike.

"Bafana Bafana" si je mesto v izločilnih bojih priborila s presenetljivo zmago v zadnjem krogu skupinskega dela proti Južni Koreji. Veliki junak Južne Afrike je postal Thapelo Maseko, ki je dosegel enega od zgolj dveh južnoafriških zadetkov v skupini A. To je zadostovalo za štiri točke in napredovanje. Varovanci Huga Broosa so dokazali, da se znajo v ključnih trenutkih spoprijeti s pritiskom, a bodo morali za napredovanje v osmino finala bržkone odigrati svojo najboljšo partijo na tem prvenstvu. Kanada se je po remiju z Bosno in Hercegovino znesla nad Katarjem (6:0). Foto: Reuters

Tako kot Južna Afrika bo tudi Kanada prvič zaigrala v izločilnih bojih svetovnega prvenstva. Kanadčani so s porazom v zadnjem krogu, ko je bila z 2:1 boljša Švica, zapravili priložnost, da bi tudi tekmo šestnajstine finala odigrali na domačih tleh. Odpotovati so morali v Kalifornijo, a kljub temu ostajajo favorit tega dvoboja.

Četa Jesseja Marscha igra privlačen, napadalen nogomet, proti izkušenemu evropskemu nasprotniku pa se je mučila v obrambi. Do neke mere lahko to popravi prisotnost kapetana in prvega zvezdnika reprezentance Alphonsa Daviesa, ki naj bi bil nocoj nared za svoj prvi nastop na tem svetovnem prvenstvu. Prav na stadionu SoFi v Inglewoodu je branilec Bayerna marca 2025 utrpel hudo poškodbo križnih vezi, ki ga je za osem mesecev oddaljila od nogometnih zelenic.

V noči na ponedeljek po slovenskem času tekem ne bo, šestnajstina finala se bo nadaljevala v ponedeljkovem večeru, ko se bodo Brazilci pomerili z Japonci (19.00), Nemčijo pa čaka obračun s Paragvajem (22.30).

SP 2026, 18. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

28. junij, nedelja:

Spored šestnajstine finala SP v nogometu Nedelja, 28. junij 21.00 Los Angeles: Južna Afrika – Kanada Ponedeljek, 29. junij 19.00 Houston: Brazilija – Japonska

22.30 Boston: Nemčija – Paragvaj Torek, 30. junij 3.00 Monterrey: Nizozemska – Maroko

19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška

23.00 New York/New Jersey: Francija – Švedska Sreda, 1. julij 3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – Ekvador

18.00 Atlanta: Anglija – DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija – Senegal Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

Najboljši strelci:



6 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Wissa (DR Kongo)

...