Portugalcem le točka proti avtsajderju, Dallas v pričakovanju spektakla

Sedmi dan na svetovnem prvenstvu prinaša enega od vrhuncev skupinskega dela turnirja. Ob 22. uri v Arlingtonu igrata za uvod v skupino L igrata Anglija in Hrvaška. Pred tem smo videli novo presenečenje, tako kot Španija proti Zelenortskim otokom je le točko proti avtsajderju Kongu v skupini K osvojila tudi Portugalska (1:1). Ponoči sta na sporedu še obračuna Gana - Panama in Uzbekistan - Kolumbija.

SP 2026, 7. tekmovalni dan:

17. junij, sreda (+ še dve jutranji tekmi):

Cristiano Ronaldo igra že šesti mundial. Foto: Reuters Lionel Messi se je pri 38 letih na uvodni tekmi svojega šestega mundiala podpisal pod hat-trick, že šestič pa je na največji nogometni oder stopil tudi Cristiano Ronaldo. In 41-letni Portugalec je bil vselej dodatno motiviran, ko je bilo treba odgovoriti največjemu rivalu. Pa še manjka mu svetovna lovorika.

Portugalska je od prve minute začela z obleganjem gola Konga, imela po šestih minutah žogo v svoji posesti 86-odstotkov časa in je premoč tudi kronala z zadetkom. Pedro Neto je podal v kazenski prostor, Joao Neves pa s strelom z glavo zatresel mrežo. V nadaljevanju polčasa Portugalska ni imela več strela. In bila je kaznovana. V zadnji akciji, v peti minuti sodnikovega dodatka je po podaji Arthurja Masuakuja z glavo zadel nogometaš Newcastla Yoane Wissa.

Nebeški skok in Yoane Wissa je v zadnji akciji prvega polčasa zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters

Po desetih minutah drugega polčasa smo videli dve dramatični situaciji: Joao Cancelo je zadel, a gol zaradi prepovedanega položaja ni veljal, zatem pa je Cadric Bakambu zatresel okvir vrat. V 69. minuti je imel zlato priložnost Francisco Conceicao, a se je odločil za podajo Ronaldu, ki pa ni bil v dobrem položaju in je slabo zadel žogo in streljal mimo vrat. Nekaj minut pozneje je Ronaldo zgrešil še enkrat. Ob koncu tekme pa še Bruno Fernandes.

Evropska poslastica v Arlingtonu

Precej več skupne zgodovine imata akterja osrednjega dvoboja v sredinem večeru. Arlington bo gostil evropsko poslastico, svojo pot na svetovnem prvenstvu začenjata Hrvaška in Anglija. V zadnjih osmih letih sta se reprezentanci pomerili štirikrat.

Na prvenstvu v Rusiji so se po izvajanju enajstmetrovk v polfinalu veselili naši južni sosedi, ki so v finalu kasneje priznali premoč Francozom. Takoj zatem sta se nasprotnika srečala še v ligi narodov, prvi obračun se je razpletel z neodločenim rezultatom, na drugem je bila uspešnejša Anglija. Zadnje medsebojno srečanje se je zgodilo v skupinskem delu evropskega prvenstva pred petimi leti, ko je zmago trem levom prinesel Raheem Sterling.

Harry Kane je med zvezdniki, od katerih se na prvenstvu pričakuje največ. Foto: Guliverimage

Otočani so v vlogi rahlega favorita tudi tokrat. Pod taktirko Thomasa Tuchla angleška nogometna javnost znova verjame v prekinitev šest desetletij trajajoče suše, ogromno pa bo odvisno od Harryja Kana, ki se zdi na (novem) vrhuncu svoje kariere.

Na drugi strani je vrhunec kariere že nekaj časa v vzvratnem ogledalu pri kar nekaj nosilcih zlate hrvaške generacije. Prav starost meče senco dvoma na tokratne možnosti Luke Modrića in druščine. Toda leta so prinesle izkušnje in teh je pri Hrvatih tudi na največjem odru na pretek. Zlatko Dalić in njegovi varovanci vedno najdejo pot.

V noči na četrtek bosta odigrana še druga dva obračuna v skupinah K in L. Gana se bo pomerila s Panamo, nato bosta prve točke lovila še Uzbekistan in Kolumbija.

SP 2026, 7. tekmovalni dan:

17. junij, sreda (+ še dve jutranji tekmi):

18. junij, četrtek

Lestvica skupine K

Lestvica skupine L