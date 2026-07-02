Severni sosedi nemočni proti Španiji, južne ponoči čaka Ronaldo

Kot enajsta si je mesto v osmini finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva priigrala Španija, ki je v Los Angelesu Avstrijo premagala s 3:0. Dva gola je dal Mikel Oyarzabal. Naši severni sosedi niso imeli nobenih možnosti. Kaj pa južni? Hrvate v noči na petek ob 1.00 v Torontu, kjer obetajo slabo vreme, čaka soočenje s Portugalsko Cristiana Ronalda. V zgodnjih jutranjih urah bo še dvoboj Švica - Alžirija (5.00).

SP 2026, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:

Gol Marca Cucurelle iz 30. minute ni veljal. Foto: Reuters Španija je bila v šestnajstini finala na stadionu SoFi v predmestju Los Angelesa proti Avstriji izrazit favorit. Evropski prvaki niso izgubili prejšnjih 34 tekem, na tem mundialu pa v skupinskem delu niso dobili gola (enako samo še Mehika). Avstrijci so prvič po 44 letih igrali v izločilnih bojih svetovnega prvenstva.

Prve pol ure si ob čvrsti obrambi Avstrije Španija ni priigrala nevarne priložnosti. V 30. minuti je žoga vendarle zletela v mrežo. Po podaji Lamina Yamala iz kota je z močnim strelom zabil Marc Cucurella. A je glavni sodnik Glenn Nyberg gol razveljavil, češ da je bil nad vratarjem Alexandrom Schlagerjen storjen prekršek. Res so trije Španci skočili vanj. V naslednjih dveh napadih je bila Španija znova nevarna, a je strela Yamala in Mikela Oyarzabala uspešno ubranil Schlager. V 36. minuti pa so Španci vendarle zadeli. Cucurella je nesebično podal, Oyarzabal pa je zadel za vodstvo z 1:0. V dodatku prvega polčasa so imeli Španci še dve priložnosti za povišanje vodstva. Alex Baena je s prostega strela zadel prečko, nakar je v naslednji akciji Yamal iz neposredne bližine streljal neposredno v Schlagerja.

Pedro Porro je dosegel prvi reprezentančni gol. Foto: Reuters Začetek drugega polčasa je bil znova bolj izenačen, prvi nevarnejši strel drugega dela tekme pa so imeli Avstrijci. Saša Kalajdžić je z glavo streljal v 61. minuti. Ko so naši severni sosednje morda pomislili, da se lahko vrnejo v igro, so Španci v 66. minuti odigrali izvrstno timsko akcijo, ki jo je z zadetkom za 2:0 zaključil Pedro Porro. Za nogometaš Tottenhama je bil to sploh prvi reprezentančni gol. Preostanek tekme je bil samo še formalnost. Oyarzabal je ob koncu postavil še piko na i (3:).

Ob enih zjutraj Portugalska proti Hrvaški

Hrvaški navijači v Torontu. Foto: Reuters Hrvaško reprezentanco v šestnajstini čaka težka tekma. Nasproti ji bo stala Portugalska, ki po kakovosti in imenih v reprezentanci sodi med favorite. A Hrvati verjamejo, da lahko z disciplinirano in taktično dobro igro pripravijo presenečenje.

Veliko pozornosti je znova usmerjene v Cristiana Ronalda. Ta je na letošnjem SP zablestel le proti Uzbekistanu, na preostalih tekmah pa se ni več tako izkazal. Mnogi opozarjajo, da Ronaldo ni več v formi, ko bi lahko res pomagal reprezentanci.

Rumeno opozorilo: ob nevihti lahko tekmo prekinejo

Dvoboj med Hrvaško in Portugalsko v Torontu bi lahko zaznamovale tudi nepredvidljive in zahtevne vremenske razmere. Temperatura zraka bi se lahko dvignila na 32 stopinj Celzija. Kanadski meteorologi so celo izdali rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht. Če bi se nevihta z grmenjem približala igrišču na manj kot 13 kilometrov, bi morali tekmo začasno prekiniti.

Alžirija lovi zgodovinsko zmago

Švica se tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu želi prebiti med najboljših 16 reprezentanc, kar ji je uspelo že na zadnjih štirih prvenstvih. V skupinskem delu je osvojila prvo mesto, Alžirija pa se je v izločilne boje prebila kot ena najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Alžirci zdaj lovijo sploh prvo zmago v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih.

Najboljši strelci: 6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija), Oyarzabal (Španija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 22. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)

Francija : Švedska 3:0 (1:0) Sreda, 1. julij Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)

Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)

Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1) Četrtek, 2. julij ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)

Španija : Avstrija 3:0 (1:0) Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana