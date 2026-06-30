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Avtorji:
R. P., S. K.

Torek,
30. 6. 2026,
1.34

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 brazilska nogometna reprezentanca japonska nogometna reprezentanca nemška nogometna reprezentanca Paragvaj nizozemska nogometna reprezentanca Maroko

Torek, 30. 6. 2026, 1.34

40 minut

SP 2026 v nogometu, 19. tekmovalni dan, šestnajstina finala

Paragvajci izločili veliko Nemčijo!

Avtorji:
R. P., S. K.

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SP 2026: Nemčija - Paragvaj | Nemci so po kazenskih strelih izgubili s Paragvajem in odhajajo domov. | Foto Reuters

Nemci so po kazenskih strelih izgubili s Paragvajem in odhajajo domov.

Foto: Reuters

Na SP 2026 so si osmino finala danes priborili petkratni svetovni prvaki Brazilci, ki so v Houstonu po hudi bitki z neugodnimi Japonci slavili z 2:1, poslovili pa so se štirikratni svetovni prvaki Nemci, ki so b Bostonu po kazenskih strelih izgubili spopad s Paragvajem. Ob 3. uri zjutraj po slovenskem času se bosta spopadla še Nizozemska in Maroko.

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SP 2026, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek:

V Bostonu je s svetovnim prvenstvo zaključila Nemčija, ki se je prvič po letu 2014 prebila do izločilnih bojev, a izgubila proti Paragvaju. Tega v osmini finala čaka spopad z zmagovalcem dvoboja Francija - Švedska. 

Paragvajci so povedli v 42. minuti z zadetkom Julia Encisa, Nemci pa so izenačili v 54. minuti tekme, ko je po predložku Floriana Wirtza zadel Kai Havertz. Pri 1:1 je ostalo do konca rednega dela tekme, spremembe izida pa ni bilo niti po dveh petnajstminutnih podaljških. Odločali so tako kazenski streli in postregli z dramo, ki je bila razrešena šele v šesti seriji.

SP 2026: Nemčija - Paragvaj | Foto: Reuters Foto: Reuters

V nemški vrsti sta Kai Havertz in Nick Woltemade zapravila svoji priložnosti oziroma je njuna strela Orlando Gill ubranil, Jonathan Tah je streljal daleč preko gola, v paragvajski vrsti je bil nenatančen le Antonio Sanabria, medtem ko je Manuel Neuer ubranil strel Fabianu Balbueni. Jose Cavale je potrdil zmago Paragvaja.

Petkratni svetovni prvaki Brazilci so se po hudem boju veselili zmage nad trdoživo Japonsko. | Foto: Reuters Petkratni svetovni prvaki Brazilci so se po hudem boju veselili zmage nad trdoživo Japonsko. Foto: Reuters

Japonci spet brez preboja

Današnji tekmovalni dan se je začel v Teksasu, kjer sta se za napredovanje v osmino finala pomerili Brazilija in Japonska. Obe reprezentanci sta bili do danes na SP še neporaženi, Japonci, ki še nikoli niso zmagali v izločilnih bojih na mundialih, pa so bili odločeni, da proti petkratnim svetovnim prvakom pod vodstvom prekaljenega Carla Ancelottija to neslavno tradicijo vendarle prekinejo. In po prvih 45 minutah tekme jim je kazalo odlično. Na odmor so odšli s prednostjo zadetka, ki ga je v 29. minuti dosegel Kaišu Sano.

Kaišu Sano je v prvem polčasu šokiral brazilske nogometaše in njihove navijače. | Foto: Reuters Kaišu Sano je v prvem polčasu šokiral brazilske nogometaše in njihove navijače. Foto: Reuters

V drugem polčasu pa so Brazilci silovito pritisnili na vrata Ziona Suzukija in v 56. minuti se je kot junak selecaa izkazal veteran Casemiro, 34-letni vezist, ki se je na tem prvenstvu otepal očitkov, da je prestar in prepočasen, ter bolj kot orožje Brazilije slabost južnoameriške vrste, je po izvrstni podaji Gabriela z glavo zadel za 1:1. Intenzivnost Brazilcev je nato nekoliko popustila, Japonci tudi niso bili pretirano nevarni, šele globoko v sodnikovem podaljšku, ko je Casemiro poškodovan že zapustil igrišče, pa sta zmago Brazilije zrežirala Bruno Guimaraes z imenitno podajo in Gabriel Martinelli s hladnokrvno eksekucijo.

Casemiro je poskrbel za izenačenje in skočil v objem Neymarju, ta pa tokrat ni dobil priložnosti za igro. | Foto: Reuters Casemiro je poskrbel za izenačenje in skočil v objem Neymarju, ta pa tokrat ni dobil priložnosti za igro. Foto: Reuters

Brazilce v osmini finala čaka spopad z zmagovalci tekme med Norveško in Slonokoščeno obalo.

Tulipani želijo izboljšati svetovni rekord

Spektakularni tekmovalni dan na SP 2026 bosta sklenila Nizozemska in Maroko. Tulipani so trikratni neuspešni finalisti svetovnega prvenstva, na največjem tekmovanju na svetu pa po rednem delu oziroma podaljšku niso izgubili že 15 tekem zapored. Vse od finala SP 2010 proti Španiji (0:1), ko jih je le nekaj minut delilo od izvajanja 11-metrovk. Tako so Nizozemci postavili svetovni rekord, ki ga želijo v noči na torek še izboljšati.

Nizozemci so ob zadnjem nastopu napolnili mrežo Švedov. | Foto: Reuters Nizozemci so ob zadnjem nastopu napolnili mrežo Švedov. Foto: Reuters

Po drugi strani je Maroko, prva afriška ekipa, ki se je na SP uvrstila med štiri najboljše (četrti je bil na SP 2022), v zadnjih letih nepremagljiv. V različnih tekmovanjih je nanizal kar 32 tekem brez poraza. Na tem SP je navdušil tudi proti Braziliji (1:1), v napadu pa izstopa Ismael Saibari. Zadel je na vseh treh tekmah skupinskega dela in postal prvi Afričan, ki mu je to uspelo na svetovnem prvenstvu.

Najboljši strelci:

– Messi (Argentina)
4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

SP 2026, 19. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek:

Spored šestnajstine finala SP v nogometu

Nedelja, 28. junij

Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0)

Ponedeljek, 29. junij

19.00 Houston: BrazilijaJaponska
22.30 Boston: Nemčija Paragvaj

Torek, 30. junij

3.00 Monterrey: Nizozemska Maroko
19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška
23.00 New York/New Jersey: FrancijaŠvedska

Sreda, 1. julij

3.00 Ciudad de Mexico: Mehika Ekvador
18.00 Atlanta: AnglijaDR Kongo
22.00 Seattle: BelgijaSenegal

Četrtek, 2. julij

2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA Bosna in Hercegovina
21.00 Los Angeles: Španija Avstrija

Petek, 3. julij

1.00 Toronto: PortugalskaHrvaška
5.00 Vancouver: Švica Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija Egipt

Sobota, 4. julij

0.00 Miami: Argentina Zelenortski otoki
3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

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