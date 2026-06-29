Brazilci po hudi bitki poteptali japonske sanje

Na SP 2026 se je začel spektakularen večer, ki bo dal tri udeležence osmine finala. Prvega je že, petkratni svetovni prvaki Brazilci so namreč v Houstonu po bitki z neugodnimi Japonci slavili z 2:1 in se pridružili Kanadi v drugem krogu izločilnih bojev. Ob 22.30 sledi obračun med štirikratnimi svetovnimi prvaki Nemci in Paragvajem, ob 3. uri zjutraj po slovenskem času pa se bosta spopadla še Nizozemska in Maroko.

SP 2026, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek:

Današnji tekmovalni dan se je začel v Teksasu, kjer sta se za napredovanje v osmino finala pomerili Brazilija in Japonska. Obe reprezentanci sta bili do danes na SP še neporaženi, Japonci, ki še nikoli niso zmagali v izločilnih bojih na mundialih, pa so bili odločeni, da proti petkratnim svetovnim prvakom pod vodstvom prekaljenega Carla Ancelottija to neslavno tradicijo vendarle prekinejo. In po prvih 45 minutah tekme jim je kazalo odlično. Na odmor so odšli s prednostjo zadetka, ki ga je v 29. minuti dosegel Kaišu Sano.

V drugem polčasu pa so Brazilci silovito pritisnili na vrata Ziona Suzukija in v 56. minuti se je kot junak selecaa izkazal veteran Casemiro, 34-letni vezist, ki se je na tem prvenstvu otepal očitkov, da je prestar in prepočasen, ter bolj kot orožje Brazilije slabost južnoameriške vrste, je po izvrstni podaji Gabriela z glavo zadel za 1:1. Intenzivnost Brazilcev je nato nekoliko popustila, Japonci tudi niso bili pretirano nevarni, šele globoko v sodnikovem podaljšku, ko je Casemiro poškodovan že zapustil igrišče, pa sta zmago Brazilije zrežirala Bruno Guimaraes z imenitno podajo in Gabriel Martinelli s hladnokrvno eksekucijo.

Brazilce v osmini finala čaka spopad z zmagovalci tekme med Norveško in Slonokoščeno obalo.

Bo Nagelsmann upošteval kritike legend?

Ob 22.30 se bosta spopadla Nemčija in Paragvaj. To bo velika tekma za elf, ki izločilnega dvoboja ni odigral že vse od leta 2014. Takrat so Nemci postali svetovni prvaki v Braziliji, nato pa dvakrat neslavno izpadli že po skupinskem delu (2018 in 2022). Nemški selektor Julian Nagelsmann bo skušal dvigniti načeto samozavest ekipe, ki je na zadnji tekmi nepričakovano izgubila proti Ekvadorju (1:2). Legendarna nemška asa Philipp Lahm in Lothar Matthäus sta prepričana, da bi moral zvezdnik Bayerna Joshua Kimmich prevzeti vlogo zadnjega zveznega igralca, ki jo na tem prvenstvu manj prepričljivo opravlja njegov klubski soigralec Aleksandar Pavlović.

Miguel Almiron je bil izključen na srečanju s Turčijo. Kazen je odslužil na srečanju z Avstralijo. Foto: Reuters

Nemci so pred 24 leti na SP 2002 v osmini finala ugnali Paragvaj z 1:0. Južnoameričani so si takrat vstopnico za dvoboj priigrali z zmago nad Slovenijo (3:1). V enajsterico Paragvaja se vrača zvezdniški krilni napadalec Miguel Almiron, ki je na tem SP postal prva žrtev novega pravila, ko si je v komunikaciji s tekmecem z roko prikrival usta, zaradi dveh rumenih kartonov pa bo manjkal Diego Gomez.

Tulipani želijo izboljšati svetovni rekord

Spektakularni tekmovalni dan na SP 2026 bosta sklenila Nizozemska in Maroko. Tulipani so trikratni neuspešni finalisti svetovnega prvenstva, na največjem tekmovanju na svetu pa po rednem delu oziroma podaljšku niso izgubili že 15 tekem zapored. Vse od finala SP 2010 proti Španiji (0:1), ko jih je le nekaj minut delilo od izvajanja 11-metrovk. Tako so Nizozemci postavili svetovni rekord, ki ga želijo v noči na torek še izboljšati.

Nizozemci so ob zadnjem nastopu napolnili mrežo Švedov. Foto: Reuters

Po drugi strani je Maroko, prva afriška ekipa, ki se je na SP uvrstila med štiri najboljše (četrti je bil na SP 2022), v zadnjih letih nepremagljiv. V različnih tekmovanjih je nanizal kar 32 tekem brez poraza. Na tem SP je navdušil tudi proti Braziliji (1:1), v napadu pa izstopa Ismael Saibari. Zadel je na vseh treh tekmah skupinskega dela in postal prvi Afričan, ki mu je to uspelo na svetovnem prvenstvu.

Najboljši strelci:



6 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 19. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek: