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Avtorji:
R. P., M. P.

Sreda,
1. 7. 2026,
0.55

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Erling Haaland Kylian Mbappe Kylian Mbappe Francoska nogometna reprezentanca norveška nogometna reprezentanca Slonokoščena obala Švedska nogometna reprezentanca Mehiška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slavko Vinčič

Sreda, 1. 7. 2026, 0.55

5 minut

SP 2026 v nogometu, 20. tekmovalni dan, šestnajstina finala

Mbappe in Francija z rušilno močjo v osmino finala, Haaland rešil Norveško

Avtorji:
R. P., M. P.

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SP 2028 Norveška Slonokoščena obala Erling Haaland | Erling Haaland je s svojim petim zadetkom na mundialu v 86. minuti zadel za vodstvo Norveške z 2:1. | Foto Reuters

Erling Haaland je s svojim petim zadetkom na mundialu v 86. minuti zadel za vodstvo Norveške z 2:1.

Foto: Reuters

Prvi štirje udeleženci osmine finala SP 2026 so bili Kanada, Brazilija, Paragvaj in Maroko. Evropa je prvega dobila šele tretji dan dvobojev šestnajstine finala. Norveška je z 2:1 premagala Slonokoščeno obalo in se prvič v tem stoletju uvrstila v osmino finala, kjer jo čaka Brazilija. Odločilni gol je dal Erling Haaland. Sledil je obračun Francije in Švedske, ko o zmagovalcu ni bilo nobenega dvoma. Galski petelini so zmagali s 3:0. Kylian Mbappe je dal dva gola in na lestvici najboljših strelcev ujel Lionela Messija. V noči na sredo igrata Mehika in Ekvador.

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SP 2026, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Kdo drug kot Haaland rešil Norveško

Antonio Nusa je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Norveške z 1:0. | Foto: Reuters Antonio Nusa je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Norveške z 1:0. Foto: Reuters Norvežani imajo eno bolj zvezdniških ekip na letošnjem mundialu, zlasti kar zadeva napad, kjer vliva strahospoštovanje Erling Haaland. Na prvih dveh tekmah je dosegel štiri gole. Na zadnji tekmi je počival, oslabljeni Skandinavci so izkusili moč razigranih Francozov (1:4). A proti Slonokoščeni obali so igrali tudi kapetan Martin Odegaard, pa soigralec Jana Oblaka pri Atleticu Alexander Sorloth in član Leipziga Antonio Nusa. Pa vseeno več kot pol ure niso imeli ene same omembe vredne priložnosti. Njihovi navijači, ki navdušujejo z "veslanjem", so si oddahnili šele v 39. minuti. Po izvrstni individualni potezi je s strelom po diagonali zadel Nusa. Vratar Yahia Fofana ni imel nobenih možnosti. Po doseženem zadetku so se Norvežani le sprostili in ob koncu polčasa sta imela priložnost za povišanje vodstva Haaland in Sorloth. V sodnikovem dodatku je z glavo prek vrat streljal Emmanuel Agbadou, kar je bila najlepša priložnost Slonokoščene obale.

Erling Haaland je zadel za napredovanje Norveške. | Foto: Reuters Erling Haaland je zadel za napredovanje Norveške. Foto: Reuters V drugem polčasu so morali pobudo prevzeti sloni, kot imenujejo nogometaše Slonokoščene obale. V 55. minuti je po odbitku dobro streljal Nicolas Pepe, a je še bolje branil Orjan Nyland. Sredi drugega dela igre je bila Norveška blizu vodstvu z 2:0. Streljal je Torbjorn Lysaker, vratar je bil premagan, a je Amad Diallo žogo odbil z golove črte. Tekma se je začela znova v 74. minuti, ko je prav nogometaš Manchester Cityja Diallo zadel za izenačenje na 1:1. A je Norveško rešil kdo drug kot Haaland. Za zadetek za 2:1 se sicer lahko za res lepo podajo zahvali Patricku Bergu. Tega so pokrivali trije nogometaši, a je spravil žogo pred vrata, kjer je bil sam napadalec Cityja, ki je žogo samo potisnil v mrežo. Globoko v sodnikovem dodatku je z velike razdalje streljal Diallo, a se je s parado izkazal Nyland. In tako je z zmago 2:1 Norveška postala prva evropska reprezentanca v osmini finala.

Ne le navijači, z veslanjem so proslavili tudi nogometaši. Norveška se je prvič uvrstila v osmino finala. | Foto: Reuters Ne le navijači, z veslanjem so proslavili tudi nogometaši. Norveška se je prvič uvrstila v osmino finala. Foto: Reuters

Francija silovito, a šele 15. strel se je končal z golom!

Kylian Mbappe proti Švedski. | Foto: Reuters Kylian Mbappe proti Švedski. Foto: Reuters Številni zvezdniki so bili na delu na drugi torkovi tekmi, ko sta se v East Rutherfordu na stadionu MetLife spopadla Francija in Švedska. Favoriti so bili galski petelini, ki so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih igrali v finalu. Na prejšnji tekmi se je ob Kylianu Mbappeju strelsko prebudil še Ousmane Dembele. A tudi Švedi imajo zvezdnike v napadu. Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta najmočnejši imeni na papirju, na tem mundialu pa je še bolj vroč Anthony Elanga

Kylian Mbappe ni mogel verjeti, kaj vse so zapravili. | Foto: Reuters Kylian Mbappe ni mogel verjeti, kaj vse so zapravili. Foto: Reuters Francozi so hitro potrdili, da so v vlogi favorita. Prvi je zapretil Bradley Barcola, v 20. minuti pa je zabil Mbappe. A je stranski sodnik dvignil zastavico za prepovedan položaj. Šlo je za centimetre. Pritisk Francije ni pojenjal. V 30. minuti je Jacob Widell Zetterstrom izvrstno branil Adrienu Rabiotu. Dve minuti pozneje pa je bil vratar Švedske premagan, a se je po strelu Mbappeja zatresla leva vratnica. Dramatični trenutki so si kar sledili. V 35. minuti je Michael Olise streljal s škarjicami, a zadel desno vratnico. Odbito žogo je na nogo dobil Dembele, brcnil jo je le nekaj centimetrov mimo vrat. Petnajsti strel Francije, šesti znotraj okvira vrat, pa je vendarle zletel v mrežo. Podal je Dembele, v 45. minuti pa neubranljivo streljal Mbappe. To je bil njegov že 17. gol na mundialih.

Kyliann Mbappe je ob koncu prvega polčasa neubranljivo streljal in zadel za 1:0. | Foto: Reuters Kyliann Mbappe je ob koncu prvega polčasa neubranljivo streljal in zadel za 1:0. Foto: Reuters

Kylian Mbappe je dal na tem mundialu že šest golov. | Foto: Reuters Kylian Mbappe je dal na tem mundialu že šest golov. Foto: Reuters Francija je prevladovala že na sredini igrišča. Izvrstno ekipno akcijo je v 53. minuti kronal Barcola. Po natančni podaji Oliseja je zadel za vodstvo z 2:0. Preostanek tekme je bil samo še formalnost, še en gol Francije je visel v zraku. In po novi podaji Oliseja ga je v 74. minuti dosegel Mbappe. Z 18. golom se je na enega približal rekorderju svetovnih prvenstev Lionelu Messiju. Na tem prvenstvu sta jih oba dala že šest. Še končna statistika strelov, ki pove vse o premoči Francije: 25:8 proti golu, 12:3 znotraj okvira vrat.

Azteca je mehiška trdnjava, sodi Slovenec

Slavko Vinčić bo v Mehiki sodil tretjo tekmo na SP 2026. | Foto: Guliverimage Slavko Vinčić bo v Mehiki sodil tretjo tekmo na SP 2026. Foto: Guliverimage Ob 3. uri zjutraj se igra še spektakel na stadionu Azteca v prestolnici Mehike, na katerem je glavni sodnik Slavko Vinčić. Mehičani so v skupinskem delu nanizali tri zmage, si z devetimi točkami napolnili samozavest. Ekvador je blestel v južnoameriških kvalifikacijah, na SP 2026 pa bo ponesrečenem začetku ujel zalet tik pred zdajci in si z zmago nad Nemčijo utrl pot med najboljših 32. Mehika sanja o prvi zmagi v izločilnem delu SP po letu 1986. 

Stadion Azteca, na katerem se stiska 80 tisoč fanatičnih navijačev, predstavlja domačo nogometno trdnjavo. Mehika je od leta 1966 na njem izgubila le dvakrat. Na zadnjih 24 tekmah je nepremagana. Če upoštevamo tekme, ni Mehika doživela poraza že 11 dvobojev zapored, v tem obdobju pa je prejela skupno le dva zadetka! 

Najboljši strelci:

– Mbappe (Francija), Messi (Argentina), 
– Haaland (Norveška)
4 – Dembele (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

SP 2026, 20. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Spored šestnajstine finala SP 2006:

Nedelja, 28. junij

Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0)

Ponedeljek, 29. junij

Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)
Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1)

Torek, 30. junij

Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)
Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)
Francija : Švedska 3:0 (1:0)

Sreda, 1. julij

3.00 Ciudad de Mexico: Mehika Ekvador
18.00 Atlanta: AnglijaDR Kongo
22.00 Seattle: BelgijaSenegal

Četrtek, 2. julij

2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA Bosna in Hercegovina
21.00 Los Angeles: Španija Avstrija

Petek, 3. julij

1.00 Toronto: PortugalskaHrvaška
5.00 Vancouver: Švica Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija Egipt

Sobota, 4. julij

0.00 Miami: Argentina Zelenortski otoki
3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

SP 2026 Splošna
Sportal Spored tekem in vsi rezultati SP 2026

Pari osmine finala:

Kanada - Maroko
Paragvaj - Francija
Brazilija - Norveška
Mehika/Ekvador - Anglija/DR Kongo
Portugalska/Hrvaška - Španija/Avstrija
ZDA/BiH - Belgija/Senegal
Argentina/Zelenortski otoki - Avstralija/Egipt
Švica/Alžirija - Kolumbija/Gana

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