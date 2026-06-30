Prvi štirje udeleženci osmine finala SP 2026 so bili Kanada, Brazilija, Paragvaj in Maroko. Evropa je prvega dobila šele tretji dan dvobojev šestnajstine finala. Norveška je v Arlingtonu z 2:1 premagala Slonokoščeno obalo in se prvič v zgodovini uvrstila v osmino finala, kjer jo čaka Brazilija. Odločilni gol je dal Erling Haaland. Ob 23. uri v New Yorku igrata Francija in Švedska. V noči na sredo se bosta pomerila Mehika in Ekvador, glavni sodnik na tekmi pa bo Slavko Vinčić.

SP 2026, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Odegaard, Sorloth in druščina so spočiti

Antonio Nusa je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Norveške z 1:0. Foto: Reuters Norvežani imajo eno bolj zvezdniških ekip na letošnjem mundialu, zlasti kar zadeva napad, kjer vliva strahospoštovanje Erling Haaland. Na prvih dveh tekmah je dosegel štiri gole. Na zadnji tekmi je počival, oslabljeni Skandinavci so izkusili moč razigranih Francozov (1:4). A proti Slonokoščeni obali sigrajo tudi kapetan Martin Odegaard, pa soigralec Jana Oblaka pri Atleticu Alexander Sorloth in član Leipziga Antonio Nusa. Pa vseeno več kot pol ure niso imeli ene same omembe vredne priložnosti. Njihovi navijači, ki navdušujejo z "veslanjem", so si oddahnili šele v 39. minuti. Po izvrstni individualni potezi je s strelom po diagonali zadel Nusa. Vratar Yahia Fofana ni imel nobenih možnosti. Po doseženem zadetku so se Norvežani le sprostili in ob koncu polčasa sta imela priložnost za povišanje vodstva Haaland in Sorloth. V sodnikovem dodatku je z glavo prek vrat streljal Emmanuel Agbadou, kar je bila najlepša priložnost Slonokoščene obale.

Erling Haaland je zadel za napredovanje Norveške. Foto: Reuters V drugem polčasu so morali pobudo prevzeti sloni, kot imenujejo nogometaše Slonokoščene obale. V 55. minuti je po odbitku dobro streljal Nicolas Pepe, a je še bolje branil Orjan Nyland. Sredi drugega dela igre je bila Norveška blizu vodstvu z 2:0. Streljal je Torbjorn Lysaker, vratar je bil premagan, a je Amad Diallo žogo odbil z golove črte. Tekma se je začela znova v 74. minuti, ko je prav nogometaš Manchester Cityja Diallo zadel za izenačenje na 1:1. A je Norveško rešil kdo drug kot Haaland. Za zadetek za 2:1 se sicer lahko za res lepo podajo zahvali Patricku Bergu. Tega so pokrivali trije nogometaši, a je spravil žogo pred vrata, kjer je bil sam napadalec Cityja, ki je žogo samo potisnil v mrežo. Globoko v sodnikovem dodatku je z velike razdalje streljal Diallo, a se je s parado izkazal Nyland. In tako je z zmago 2:1 Norveška postala prva evropska reprezentanca v osmini finala.

Ne le navijači, z veslanjem so proslavili tudi nogometaši. Norveška se je prvič uvrstila v osmino finala. Foto: Reuters

Po Mbappeju se je razigral še Dembele

Ousmane Dembele je proti "rezervni" zasedbi Norveške dosegel tri zadetke že v uvodnih 32 minutah. Foto: Reuters Ogromno zvezdniških imen iz najboljših evropskih klubov bo na delu ob 23. uri, ko se bosta v East Rutherfordu na stadionu MetLife spopadli Francija in Švedska. Veliki favoriti so galski petelini, ki so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih vedno zaigrali v finalu. Ko se je po kapetanu Kylianu Mbappeju strelsko prebudil še Ousmane Dembele, so Francozi še povečali število vročih orožij, s katerimi lahko prebijejo malodane vsako obrambo na svetu.

Na selektorski stolček se vrača Didier Deschamps, ki je izpustil zadnjo tekmo, saj je odpotoval v domovino na pogreb svoje matere. Morda se v obrambo vrne tudi William Saliba, ki mu nagaja hrbet, za mesto v napadu pa se bosta verjetno potegovala klubska soigralca pri PSG-ju Desire Doue in Bradley Barcola.

New York je poln francoskih in švedskih navijačev. Tako so privrženci galskih petelinov prečkali Brooklynski most. Foto: Reuters

Tudi Švedi imajo zvezdnike v napadu. Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta najmočnejši imeni vsaj na papirju, na tem SP 2026 pa največ zadetkov vseeno dosega Anthony Elanga.

Azteca je mehiška trdnjava, sodi Slovenec

Slavko Vinčić bo v Mehiki sodil tretjo tekmo na SP 2026. Foto: Guliverimage Ob 3. uri zjutraj se začenja še spektakel na stadionu Azteca v prestolnici Mehike, na katerem bo glavni sodnik Slavko Vinčić. Mehičani so v skupinskem delu nanizali tri zmage, si z devetimi točkami napolnili samozavest, zdaj pa prihaja najtežji izpit. Ekvador je blestel v južnoameriških kvalifikacijah, na SP 2026 pa bo ponesrečenem začetku ujel zalet tik pred zdajci in si z zmago nad Nemčijo utrl pot med najboljših 32. Mehika sanja o prvi zmagi v izločilnem delu SP po letu 1986. Tudi takrat je zmagala na domačih tleh. Ekvador z vročekrvnim selektorjem, svetlolasim Argentincem Sebastianom Beccacecejem, bo vse prej kot lahek tekmec.

Navijači Ekvadorja bodo danes v veliki manjšini na srečanju v Ciudadu de Mexicu. Foto: Reuters

Stadion Azteca, na katerem se bo stiskalo 80 tisoč fanatičnih navijačev, predstavlja domačo nogometno trdnjavo. Mehika je od leta 1966 na njem izgubila le dvakrat. Na zadnjih 24 tekmah je nepremagana. Če upoštevamo tekme, ni Mehika doživela poraza že 11 dvobojev zapored, v tem obdobju pa je prejela skupno le dva zadetka! Mehika je bila tudi edina ekipa, ki je osvojila maksimalno število v skupinskem delu SP 2026 brez prejetega zadetka.

Najboljši strelci:



6 – Messi (Argentina)

5 – Haaland (Norveška)

4 – Dembele (Francija), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 20. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2



23.00 New York/New Jersey: Francija – Švedska Sreda, 1. julij 3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – Ekvador

18.00 Atlanta: Anglija – DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija – Senegal Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana