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Avtorji:
M. P., Ž. L.

Nedelja,
28. 6. 2026,
21.50

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu kanadska nogometna reprezentanca južnoafriška nogometna reprezentanca

Nedelja, 28. 6. 2026, 21.50

32 minut

SP 2026 v nogometu, 18. tekmovalni dan, šestnajstina finala

Kanada bliže zadetku, sicer pa prvi polčas za pozabo #vŽivo

Avtorji:
M. P., Ž. L.

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SP 2026 Kanada JAR | Stadion SoFi gosti prvo tekmo izločilnih bojev. | Foto Reuters

Stadion SoFi gosti prvo tekmo izločilnih bojev.

Foto: Reuters

Skupinski del svetovnega prvenstva 2026 je zaključen, začela se je šestnajstina finala. Prvo tekmo na izpadanje v Inglewoodu, predmestju Los Angelesa, v nedeljo igrata reprezentanci Južne Afrike in Kanade (21.00), ki sta se sploh prvič uvrstili v izločilne boje (je sicer res, da v teh nastopa precej več ekip kot nekoč). Gostitelji so v vlogi favorita, a v prvem polčasu kljub premoči niso zadeli (0:0).

SP 2026, 18. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

28. junij, nedelja:

Prva tekma izločilnih bojev se igra na enem najmodernejših stadionov na svetu. SoFi v predmestju Los Angelesa je domači stadion ekip ameriškega nogometa LA Chargers in LA Rams. | Foto: Reuters Prva tekma izločilnih bojev se igra na enem najmodernejših stadionov na svetu. SoFi v predmestju Los Angelesa je domači stadion ekip ameriškega nogometa LA Chargers in LA Rams. Foto: Reuters Na 72 tekmah skupinskega dela je padlo 215 zadetkov, v povprečju skoraj natanko trije na tekmo. Pod šest zadetkov se je podpisal prvi strelec tekmovanja Lionel Messi, ki je z Argentino odlično začel obrambo naslova. Aktualni svetovni prvaki so ena od treh ekip, ki so v prvem delu turnirja nanizale tri zmage, s popolnim izkupičkom pa sta se v izločilne boje uvrstili samo še sogostiteljica Mehika in Francija. Prav finalisti zadnjega svetovnega prvenstva so po mnenju večine nogometnih privržencev prvi favorit za veliko julijsko slavje v New Jerseyju. Ekipa na čelu z razigranim Kylianom Mbappejem deluje zastrašujoče.

Kanadčani so žogo že videli v mreži, a jo je eden od branilcev blokiral na golovi črti. | Foto: Reuters Kanadčani so žogo že videli v mreži, a jo je eden od branilcev blokiral na golovi črti. Foto: Reuters V Inglewoodu pri Los Angelesu so se na prvi tekmi šestnajstine finala v nedeljo Kanadčani merili z izbrano vrsto Južne Afrike. Prve pol ure tekme je bil uspavanka, saj so oboji igrali zelo previdno. Edino Kanada je imela eno omembe vredno priložnost, ko je po prostem strelu v 22. minuti z glavo streljal Derek Cornelius, a mu je Ronwen Williams zlahka branil. Ob toliko napakah in izgubljenih žogah na obeh straneh je bil prvi polčas res za pozabo. Edino v samem zaključku je bilo nekaj drame. V 44. minuti je po podaji iz kota z glavo streljal Moise Bombito, vratar je bil premagan, a je eden od branilcev žogo odbil z golove črte. Odbitek je nato v mrežo skušal spraviti Tajon Buchanan, a mu je branil Williams. V dodatku je Richie Laryea padel v kazenskem prostoru, a sodniki kontakta niso smatrali za 11-metrovko. Polčas se je tako končal brez zadetka.

SP 2026, 18. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

28. junij, nedelja:

Spored šestnajstine finala SP v nogometu

Nedelja, 28. junij

21.00 Los Angeles: Južna Afrika Kanada

Ponedeljek, 29. junij

19.00 Houston: BrazilijaJaponska
22.30 Boston: Nemčija Paragvaj

Torek, 30. junij

3.00 Monterrey: Nizozemska Maroko
19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška
23.00 New York/New Jersey: FrancijaŠvedska

Sreda, 1. julij

3.00 Ciudad de Mexico: Mehika Ekvador
18.00 Atlanta: AnglijaDR Kongo
22.00 Seattle: BelgijaSenegal

Četrtek, 2. julij

2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA Bosna in Hercegovina
21.00 Los Angeles: Španija Avstrija

Petek, 3. julij

1.00 Toronto: PortugalskaHrvaška
5.00 Vancouver: Švica Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija Egipt

Sobota, 4. julij

0.00 Miami: Argentina Zelenortski otoki
3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

Najboljši strelci:

– Messi (Argentina)
4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Wissa (DR Kongo)
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