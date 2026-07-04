Maroko čaka tekmeca: nemočni Francozi že nervozni #vŽivo

Prvi četrtfinalisti svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki so Maročani. Postali so prva afriška reprezentanca, ki se je drugič uvrstila med najboljših osem. Kanado je premagala s 3:0, dva gola je dosegel nogometaš Girone Azzedine Ounahi . Ob 23. uri se je začel dvoboj Paragvaja in Francije, ki jo po prikazanem na prvih štirih tekmah glavni favorit za končni uspeh. A ob polčasu je bilo na semaforju 0:0.

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota:

Paragvaj proti glavnim favoritom, ki bodo pogrešali Tchouamenija

Kylian Mbappe na ogrevanju pred tekmo osmine finala. Foto: Reuters Ob 23. uri v Philadelphii igrata Paragvaj in Francija. Ta s Kylianom Mbappejem, ki je pri šestih zadetkih, svoje delo opravila odlično. Potem ko je leta 2018 osvojila naslov in leta 2022 izgubila finale po enajstmetrovkah, upa, da bo postala šele tretja ekipa v zgodovini svetovnih prvenstev, ki se bo uvrstila v tri zaporedna finala, po Zahodni Nemčiji in Braziliji. Švedsko so v šestnajstini finala nadigrali s 3:0 in podpisali pod četrto zmago v štirih tekmah s 13 doseženimi goli. So pa ostali brez Aureliena Tchouamenija. V petek je med treningom začutil bolečine v stegenski mišici, odstoten naj bi bil vsaj teden dni. Selektor Didier Deschamps ga je v prvi postavi zamenjal z Manujem Konejem.

Francija je bila v prvem polčasu nemočna. Foto: Reuters Paragvaj je igral nizki blok, se čvrsto branil Francija je imela od prve minute premoč v posesti žoge (80% prvih 20 minut), a ni prišla do pravega strela. Tudi po prve pol ure tekme nismo videli strela znotraj okvira vrat. Še v 36. minuti smo videli prvi in edini strel znotraj okvira vrat v prvem polčasu, z velike razdalje je poskusil Jules Kounde, a je meril neposredno v vratarja Orlanda Gilla. Paragvaj je res dobro nevtraliziral francoski napadalni potencial. Izid polčasa 0:0.

Prvi polčas pripadel Kanadi, a ni zadela

Ker Kanada ni osvojila prvega mesta v svoji skupini, izločilne boje ne igra več doma. Igrala je v Houstonu. Foto: Reuters Prva vstopnica za četrtfinale se je delila v Houstonu, kjer sta igrala Kanada in Maroko. Maročani, četrti iz zadnjega svetovnega prvenstva in šesta ekipa na Fifini lestvici, so imeli na stavnicah vlogo favorita. "To je ekipa, ki nima nobenih slabosti," je na petkovi novinarski konferenci dejal selektor Kanade Jesse Marsch. "Ne pretiravam, takšna je realnost." Marsch je pred tekmo odletel celo v Monterrey, da bi si ogledal Maročane, ki so v šestnajstini finala premagali Nizozemsko (4:3 po 11-metrovkah). "Zaradi samozavesti, ki jo je imela ekipa, in odločnosti, s katero so igrali, vemo, da nas čaka velik izziv proti resnično nadarjeni ekipi." Kanada je bila v šestnajstini finala z 1:0 boljša od Južnoafriške republike.

Dvoboj je bil precej razgret. Foto: Reuters A tekmo je bolj odprla Kanada, ki je neustrašno od prve minute krenila po vodilni zadetek. Prvo lepo priložnost je imel v 10. minuti Tanitoluwa Oluwaseyi, a mu je strel branil Bono. Zaradi poškodbe je moral Maroko že v 22. minuti zamenjati napadalca Ismaela Saibarija, ki je letos iz PSV-ja prestopil v Bayern München. Na igrišče je prišel Soufiane Rahimi. V drugem delu polčasa je dinamika igre precej padla, še posebej Maročani niso pokazali ničesar. Je pa glavni sodnik šest rumenih kartonov. Med nogometaši je bilo precej vroče krvi.

Junak Maroka postal Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi je postal z dvema goloma junak Maroka. Foto: Reuters Vse do 50. minute smo čakali na prvi pravi strel Maroka in dočakali tudi prvi gol na tekmi. Prosti strel je izvedel Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi pa s kakšnih 25 metrov kirurško natančno streljal po tleh. Tako kot Maroko ni pokazal nič v prvem polčasu, ni Kanada v drugem. V 75. minuti si je sicer priborila prosti strel na 20 metih, a ga je slabo izvedel Jonathan David. Zatem je s strelom s 30 metrov Bonu ogrel dlani Stephen Eustaquio. Vsega je bilo konec za eno od sogostiteljev prvenstva v 2. minuti, ko je še drugič zadel Ounahi. Dokončal je protinapad Brahima Diaza. Ounahi je v zaključku tekme poskrbel še za izvrstno podajo. Streljal je Rahimi, a zatresel okvir vrat. Je pa ta isti nogometaš v zadnji minuti tekmi, osmi minuti sodnikovega podaljška, po lepi timski akciji vendarle zadel. Za končni izid tekme 3:0.

Maročani so se šele v 50. minuti tekme veselili vodstva z 1:0. Foto: Reuters

Najboljši strelci: 7 – Messi (Argentina)

6 – Mbappe (Francija)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota: