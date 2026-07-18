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Avtorji:
B. B., M. P.

Sobota,
18. 7. 2026,
22.50

Osveženo pred

36 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Kylian Mbappe Kylian Mbappe Harry Kane Thomas Tuchel Francoska nogometna reprezentanca angleška nogometna reprezentanca

Sobota, 18. 7. 2026, 22.50

36 minut

SP 2026 v nogometu, 33. tekmovalni dan, polfinale

Tekma, ki je niso želeli, brez Kana, Bellinghama in Dembeleja #vŽivo

Avtorji:
B. B., M. P.

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Kylian Mbappe | Kylian Mbappe ob prihodu na sadion Hard Rock, kjer se igra tekma za tretje mesto. | Foto Reuters

Kylian Mbappe ob prihodu na sadion Hard Rock, kjer se igra tekma za tretje mesto.

Foto: Reuters

"Nihče si ne želi igrati te tekme," je pred obračunom za tretje mesto na svetovnem prvenstvu priznal angleški selektor Thomas Tuchel, ki se je po polfinalnem porazu znašel pod pritiskom angleških medijev. Ob 23. uri se za bron merita Francija in Anglija, reprezentanci, ki sta pred turnirjem merili na naslov prvaka. Oba selektorja sta v prvi postavi opravila kar nekaj menjav, tako so na klopi ostali Jude Bellingham, Harry Kane in Ousmane Dembele.

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SP 2026, 33. tekmovalni dan, tekma za 3. mesto:

Sobota, 18. julij:
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Harry Kane je začel tekmo na rezervni klopi. | Foto: Reuters Harry Kane je začel tekmo na rezervni klopi. Foto: Reuters Dejstvo je, da sta si obe reprezentanci pred prvenstvom želeli več, tako je bila tekma za tretje mesto zanje le obliž na rane po bolečem porazu v polfinalu. Ali pa celo nebodigatreba. Oba selektorja sta tako v prvi postavi opravila kar nekaj menjav, tako so denimo na klopi ostali takšni velemojstri, kot so Jude Bellingham, Harry Kane in Ousmane Dembele. Ker želi postati najboljši strelec mundiala, pa je vendarle v prvi postavi začel Kylian Mbappe.

Francija je v izločilnih bojih delovala suvereno. A je v polfinalu naletela na razpoloženo Španijo, ki je bila na koncu zasluženo boljša. Angleži so bili še bližje finalu. Proti Argentini so dolgo vodili, nato pa v zaključku tekme po dveh asistencah superiornega Lionela Messija ostali brez sanj o naslovu svetovnih prvakov. 

Zgodovina medsebojnih dvobojev zadnjih let rahlo govori v prid Franciji. Francozi so dobili tri od zadnjih petih medsebojnih tekem, med njimi tudi četrtfinalne svetovnega prvenstva leta 2022.

SP 2026, 33. tekmovalni dan, tekma za 3. mesto:

Sobota, 18. julij:

Najboljši strelci:

8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška)
6 – Bellingham (Anglija), Kane (Anglija)
5 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija)
4 – Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Lukaku (Belgija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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