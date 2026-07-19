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Avtorji:
B. B., M. P.

Nedelja,
19. 7. 2026,
21.08

Osveženo pred

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Lionel Messi Lionel Messi Lamine Yamal SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu argentinska nogometna reprezentanca Španska nogometna reprezentanca

Nedelja, 19. 7. 2026, 21.08

1 minuta

SP 2026 v nogometu, 34. tekmovalni dan, finale

Argentina in Španija za lovoriko, glavno besedo pa ima Slovenec #vŽivo

Avtorji:
B. B., M. P.

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SP 2026 finale Argentina Španija | Začel se je finale letošnjega svetovnega prvenstva v New Yorku. | Foto Reuters

Začel se je finale letošnjega svetovnega prvenstva v New Yorku.

Foto: Reuters

Na nogometnem svetovnem prvenstvu je na sporedu še zadnje dejanje. Argentinci in Španci se na stadionu MetLife v East Rutherfordu (nasproti New Yorka, prek reke Hudson) merijo za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Tekma se je začela ob 21.05, ob polčasu, ki bo trajal 28 minut, sledi koncert po zgledu Super Bowla. Veliki finale sodi slovenski sodnik Slavko Vinčić.

SP 2026, 34. tekmovalni dan, finale:

Nedelja, 19. julij:
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Navijači Argentine so popoldne preplavili New York. | Foto: Reuters Navijači Argentine so popoldne preplavili New York. Foto: Reuters Na eni strani stoji Argentina z Lionelom Messijem, ki morda zadnjič nosi dres svoje reprezentance na svetovnem prvenstvu. Na drugi strani je Španija, reprezentanca, ki v zadnjih dveh letih skoraj ne pozna poraza. Argentina brani naslov izpred štirih let. V primeru zmage bi po več kot štirih desetletjih postala reprezentanca, ki bi ubranila naslov. To je uspelo le legendarni Braziliji s Pelejem, ki je slavila leta 1958 in 1962.

Prvič v zgodovini finalnih obračunov se za naslov merita najboljši reprezentanci na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96-letni zgodovini pomerili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2:1.

Lionel Messi na ogrevanju. | Foto: Reuters Lionel Messi na ogrevanju. Foto: Reuters

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Veliki finale sodi Slavko Vinčić

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo sodil veliki finale. | Foto: Reuters Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo sodil veliki finale. Foto: Reuters

Slovenski sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič so prejeli najvišje mogoče priznanje Fife. Sodniška trojka iz Slovenije delila pravico v samem finalu. Vinčića so ob novici oblile solze. "Ob imenovanju sem najprej začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast," je dejal v odzivu za Fifo.

SP 2026, 34. tekmovalni dan, finale:

Nedelja, 19. julij:

Najboljši strelci:

10 – Mbappe (Francija)
8 – Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška), Bellingham (Anglija)
6 – Kane (Anglija), Dembele (Francija)
5 – Oyarzabal (Španija)
4 – Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Lukaku (Belgija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saka (Anglija), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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