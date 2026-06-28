Hrvati znova vodijo, Angleži podvojili prednost #vŽivo

Zaključuje se skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva 2026, ko bodo odigrali tretji krog še v skupinah J, K in L. Veliko oči je uprtih v hrvaško reprezentanco, saj ta za izločilne boje potrebuje zmago ali vsaj remi. Ima namreč tri točke, Anglija in Gana pa po štiri. Tekma z Gano se je začela ob 23. uri, istočasno se Angleži merijo s Panamo. Ponoči bodo po Mehiki in Franciji skušali tretjo zmago doseči še nogometaši Argentine in Kolumbije. Vse rezultate lahko na Sportalu spremljate v živo.

SP 2026, 17. tekmovalni dan:

28. junij:

Prihod Luke Modrića na tekmo z Gano. Foto: Reuters Hrvaška si proti Gani v Philadelphii ni smela privoščiti poraza, če se je želela prebiti v šestnajstino finala in se izogniti velikemu razočaranju. S tremi točkami je bila točko za Anglijo in Gano. Zato je bila pod pritiskom. Prvo pravo priložnost na tekmi se je priigrala v 17. minuti, ko je z roba kazenskega prostora streljal Nikola Vlašić. Zadel je levo vratnico. Po pol ure igre je Hrvaška vendarle povedla: po lepi podaji Matea Kovačića je z izvrstnim strelom z razdalje zadel Petar Sučić. Gana je imela prvo in edino priložnost polčasa šele v 40. minuti, a je Antoine Semenyo streljal mimo vrat.

Derrick Luckassen je zadel za izenačenje. Foto: Reuters Je pa v drugem polčasu krenila precej odločneje po izenačujoči gol in Hrvaška je precej trpela. In v 73. minuti je dobila gol. Po predložku Ernesta Nuamaha je zadel Derrick Luckassen. Na Nizozemskem rojeni nogometaš z ganskimi koreninami je šele drugič nastopil za Gano. Po ogledu s sistemom VAR so sodniki potrdili, da ni bilo ofsajda. Manj kot 10 minut pozneje je Hrvaška znova vodila in s tem skočila na drugo mesto. Zdelo se je že, da bo zadel Mario Pašalić, a mu je spektakularno branil Benjamin Asare. V naslednjem napadu pa ga je le premagal Nikola Vlašić. Po podaji Luke Modrića je zadel z glavo.

Istočasno je bila na drugi tekmi tretjega kroga skupine L v East Rutherfordu Anglija velika favoritka proti že odpisani Panami, a je po prvem polčasu ostalo na semaforju 0:0. Po dobri uri igre pa so Angleži le kronali premoč. Zadela sta Jude Bellingham in Harry Kane.

V videu poglejte, kako so se hrvaški navijači ogrevali za tekmo v deževni Philadelphii:

Za prvo mesto v skupini F Kolumbija in Portugalska

V skupini F se bosta za prvo mesto pomerili Kolumbija in Portugalska. Kolumbijci so si z dvema zmagama že zagotovili nastop v izločilnih bojih, medtem ko Portugalci za potrditev napredovanja potrebujejo še dober rezultat. Portugalci so na zadnji tekmi proti Uzbekistanu slavili s 5:0. Cristiano Ronaldo je dosegel dva gola.

V skupini F se bosta za zadnje upanje na napredovanje pomerila še Kongo in Uzbekistan. Kongo ima še vedno možnosti za preboj v izločilne boje, a nujno potrebuje zmago in ugoden razplet, medtem ko je Uzbekistan brez možnosti za napredovanje.

Messi je trenutno pri številki pet, a bo tokrat na klopi

Lionel Messi je trenutno pri petih golih na tem prvenstvu. Foto: Reuters V skupini J bo Argentina proti Jordaniji igrala predvsem za potrditev prvega mesta. Svetovni prvaki, ki so že v izločilnih bojih, v Dallas prihajajo z devetimi zaporednimi zmagami in izjemnim Lionelom Messijem, ki je na tem prvenstvu dosegel že pet golov. Iz tabora Argentincev pa sporočajo, da bo Messi tekmo začel na klopi. "Leo bo tekmo začel na klopi. Z objavo končne začetne enajsterice bom še nekoliko počakal, a zagotovo bo Leo pozneje vstopil v igro," je povedal argentinski selektor.

Veliko bolj zanimiva bo tekma v skupini J med Alžirijo in Avstrijo. To bo neposredni dvoboj za napredovanje. Obe reprezentanci imata po tri točke, a je zaradi boljše razlike v zadetkih trenutno v prednosti Avstrija. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil mesto v izločilnih bojih, zato se obeta ena najzanimivejših tekem tega dneva.

Najboljši strelci:



5 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Elanga (Švedska), Gakpo (Nizozemska), P. Gueye (Senegal), Havertz (Nemčija), Kamada (Japonska), Larin (Kanada), Mahmić (BiH), Munoz (Kolumbija), Oyarzabal (Španija), Pepe (Slonokoščena obala), Ronaldo (Portugalska), Quinones (Mehika), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vargas (Švica)

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SP 2026, 17. tekmovalni dan:

27. junij, petek:

28. junij, sobota:

Lestvice

Lestvica tretjeuvrščenih ekip