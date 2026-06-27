Hrvaški navijači so ogreti: Vatreni ob 23.00 na odločilni tekmi

Zaključuje se skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva 2026, ko bodo zaključili tekmovanje v skupinah J, K in L. Veliko oči je uprtih v hrvaško reprezentanco, saj si ta ne sme privoščiti napake, če se želi uvrstiti v izločilne dvoboje. Ima namreč tri točke, Anglija in Gana pa po štiri. Tekma z Gano se začne ob 23. uri, istočasno se bodo Angleži pomerili s Panamo. Ponoči bodo po Mehiki in Franciji skušali tretjo zmago doseči še nogometaši Argentine in Kolumbije. Vse rezultate lahko na Sportalu spremljate v živo.

SP 2026, 17. tekmovalni dan:

28. junij:

Prostora za napake ni več

Za hrvaško reprezentanco bo pesti stiskala tudi najbolj znana hrvaška navijačica Ivana Knöll. Foto: Guliverimage Hrvaška nogometna reprezentanca v skupini L igra proti reprezentanci Gane. Hrvaška je pred zadnjim krogom skupinskega dela v zelo zahtevnem položaju. Vatreni se ne morejo več zanašati na ugodne razplete v drugih skupinah, saj bi jih poraz proti Gani skoraj zagotovo stal izločilnih bojev. Zato je računica pred odločilno tekmo dokaj jasna in enostavna. Hrvaška si proti Gani ne sme privoščiti poraza, če želi ostati v boju za napredovanje in se izogniti velikemu razočaranju.

V skupini L še Anglija igra proti Panami. Z zmago bi si lahko že zagotovila napredovanje v izločilne boje in morda tudi prvo mesto v skupini. Angleži so po remiju z Gano še vedno v odličnem položaju, medtem ko je Panama po dveh porazih brez točk in brez doseženega zadetka že izločena s prvenstva.

Za prvo mesto v skupini F Kolumbija in Portugalska

Portugalska bo igrala proti Kolumbiji. Foto: Reuters

V skupini F se bosta za prvo mesto pomerili Kolumbija in Portugalska. Kolumbijci so si z dvema zmagama že zagotovili nastop v izločilnih bojih, medtem ko Portugalci za potrditev napredovanja potrebujejo še dober rezultat. Portugalci so na zadnji tekmi proti Uzbekistanu slavili s 5:0. Cristiano Ronaldo je dosegel dva gola.

V skupini F se bosta za zadnje upanje na napredovanje pomerila še Kongo in Uzbekistan. Kongo ima še vedno možnosti za preboj v izločilne boje, a nujno potrebuje zmago in ugoden razplet, medtem ko je Uzbekistan brez možnosti za napredovanje.

Messi je trenutno pri številki pet, a bo tokrat na klopi

Lionel Messi je trenutno pri petih golih na tem prvenstvu. Foto: Reuters V skupini J bo Argentina proti Jordaniji igrala predvsem za potrditev prvega mesta. Svetovni prvaki, ki so že v izločilnih bojih, v Dallas prihajajo z devetimi zaporednimi zmagami in izjemnim Lionelom Messijem, ki je na tem prvenstvu dosegel že pet golov. Iz tabora Argentincev pa sporočajo, da bo Messi tekmo začel na klopi. "Leo bo tekmo začel na klopi. Z objavo končne začetne enajsterice bom še nekoliko počakal, a zagotovo bo Leo pozneje vstopil v igro," je povedal argentinski selektor.

Veliko bolj zanimiva bo tekma v skupini J med Alžirijo in Avstrijo. To bo neposredni dvoboj za napredovanje. Obe reprezentanci imata po tri točke, a je zaradi boljše razlike v zadetkih trenutno v prednosti Avstrija. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil mesto v izločilnih bojih, zato se obeta ena najzanimivejših tekem tega dneva.

Najboljši strelci:



5 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Just (Nova Zelandija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Elanga (Švedska), Gakpo (Nizozemska), P. Gueye (Senegal), Havertz (Nemčija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Mahmić (BiH), Munoz (Kolumbija), Oyarzabal (Španija), Pepe (Slonokoščena obala), Ronaldo (Portugalska), Quinones (Mehika), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vargas (Švica)

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SP 2026, 17. tekmovalni dan:

27. junij, petek:

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Lestvica tretjeuvrščenih ekip